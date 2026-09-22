Samsun'da saman depolarında yangın! 5 bin balya için ekipler seferber oldu
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir firmaya ait saman depolarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 5 bin balya ve yüklü miktarda kuru otun bulunduğu 3 depodaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesiyle müdahale ediliyor.
Elif Mahallesi Hara mevkisinde bir firmaya ait saman depolarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine yaklaşık 5 bin balya ve yüklü miktarda kuru otun bulunduğu 3 deponun yer aldığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı, 2 kamyon, 3 kepçe ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazözün müdahale ettiği yangın bölgesine çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.