Samsun'da saman depolarında yangın! 5 bin balya için ekipler seferber oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir firmaya ait saman depolarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 5 bin balya ve yüklü miktarda kuru otun bulunduğu 3 depodaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesiyle müdahale ediliyor.