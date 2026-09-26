11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 zanlı tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı. Cezaevine gönderilen isimler arasında, saldırganın annesi babası ve saldırıda kullanılan fişekleri satan av bayii işletmesinin sahibinin de bulunduğu öğrenildi.
İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında yaşanan dehşet verici saldırının ardından emniyet birimlerince gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen ve yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. ile annesi, babası, dedesi, arkadaşı, kuzeni ve fişekleri sattığı iddia edilen av bayii işletmecisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
8 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ, 3'ÜNÜN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Turgutlu'da 22 Eylül'de meydana gelen olayda, okul çevresinde bekleyen öğrencilere yönelik açılan ateş sonucu 11 öğrenci yaralanmış, güvenlik güçleri saldırgan H.O. dahil 10 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına almıştı.
Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan öğrencilerden 8'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3 öğrencinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.