11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 zanlı tutuklandı

Sağlık kontrolünden geçirilen ve yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. ile annesi, babası, dedesi, arkadaşı, kuzeni ve fişekleri sattığı iddia edilen av bayii işletmecisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.