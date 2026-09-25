SAĞLAMLIK TESTİNİN ARDINDAN PAZAR AKŞAMI KALDIRILACAK TEM Otoyolu'nda trafiği doğrudan etkileyen noktadaki son durumu aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Kuzey etabındaki çalışmalar geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı, sıra güney etabına gelmişti. Bu kapsamda yaklaşık 4 gündür buradaki çalışmalar devam ediyor. Dün gece saatleri itibarıyla özel bir beton döküldü. O özel beton mukavemet gösterirse, yani sağlamlık testinden geçerse pazar akşamı hemen arkamda bulunan rampanın kaldırılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Derz çalışmasının biteceği tarih belli oldu (Foto: AA ARŞİV)



GEÇİCİ RAMPA CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN KURULDU

Sürücülerin üzerinden geçtiği platformun altında teknik bir çukurun bulunduğunu belirten Mercan, "Trafiği aksatmamak adına bu rampa bu noktaya konulmuş durumda ve trafikte herhangi bir engel, can ve mal kaybı olmamasından dolayı bu rampa buraya koyuluyor" sözleriyle aktardı. Daha önce çalışma yürütülen Ortaköy ve Akşemsettin viyadüklerinde trafiğin başka güzergahlara yönlendirilebildiğini, ancak Molla Gürani Viyadüğü'nde alternatif bir yönlendirme imkanı bulunmadığı için araç akışının bu geçici rampa ile sağlandığı vurgulandı.



20-30 YILDA BİR YAPILAN HAYATİ BİR ZORUNLULUK

Viyadükten yılda milyonlarca aracın geçtiğine ve esneme payının korunması gerektiğine dikkat çeken Mercan, "Demirler yıllar geçtikçe çürüyor ve çürüdükten sonra da buradaki viyadüğün esneme payı azalıyor. Esneme payı azalınca da olası bir yıkım veya farklı bir faciaya mahal vermemek adına buradaki viyadüklerin derz çalışmalarının rutin bir şekilde yapılması gerekiyor. Uzmanlarla konuştuğumuzda yaklaşık 20-30 yılda bir bu bakımların rutin bir şekilde yapılması planlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.



ÇALIŞMALAR GECE SAATLERİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Megakent trafiğinin olumsuz etkilenmemesi adına ekiplerin yoğun bir planlama yaptığını aktaran Mercan, bakım işlemlerinin özellikle araç yoğunluğunun azaldığı gece saat 22.00 ile sabah 06.00 aralığında sürdürüldüğünü kaydetti. 21 Eylül'de başlatılan ve daha önce Hasdal, Ortaköy ve Akşemsettin viyadüklerinde de uygulanan rutin onarım sürecinin, pazar akşamı yapılacak son kontrollerin ardından tamamen bitirilmesi hedefleniyor.