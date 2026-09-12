İstanbul'da yarın düzenlenecek "Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu" etkinliği nedeniyle megakentin 3 ilçesinde çok sayıda güzergâh araç trafiğine kapatılacak. Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta saat 10.00 itibarıyla uygulanacak trafik kısıtlamaları öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü sürücüleri uyarırken, kullanılabilecek alternatif güzergahlar da açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yarın düzenlenecek "Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu" etkinliği kapsamında, saat 10.00'dan etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergâhlar belirlendi.

FATİH'TE KAPATILACAK YOLLAR

Fatih'te Galata Köprüsü, Sahil Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı ile Sirkeci ışıkları arasındaki bölümü ile Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürselpaşa, Kadir Has ve Yavedut caddeleri araç trafiğine kapatılacak.

Bu güzergâhlara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü), Millet ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

BEYOĞLU'NDA TRAFİK KISITLAMASI

Beyoğlu'nda Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Tershane ve Necatibey caddeleri ile İnönü Caddesi'nin MKE Binası ile Şehitler Tepesi arasındaki bölümü trafiğe kapatılacak.

Sürücüler alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı ile Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddelerini kullanabilecek.

BEŞİKTAŞ'TA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Beşiktaş'ta Dolmabahçe, Çırağan, Eski Yıldız ve Beşiktaş caddeleri ile Barbaros Bulvarı'nın Merkez Komutanlığı ışıkları arasındaki bölümünde trafik akışı sağlanamayacak.

Bu güzergâhları kullanacak sürücüler, Palanga, Asariye ve Portakal Yokuşu caddelerine yönlendirilecek.