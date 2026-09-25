ZİNCİR MARKETLER OLAYI Mütalaada, Bolu'da faaliyet gösteren zincir marketlerle Bolu Bel A.Ş. ve daha sonra BOLSEV A.Ş. üzerinden reklam sözleşmeleri yapılmak istendiği, bazı marketlerin teklife sıcak bakmaması üzerine belediye tarafından denetimlerin başlatıldığı belirtildi. Savcı; Tanju Özcan, Süleyman Can, Naim Ayhan, Hakan Yılmaz, Ergün Temel, Buse Özkan, Cahit Görüş, Hüseyin Ekrem Serin, Mehmet Ağan, Mustafa Yasin Bargaç, Sinan Pekcan ve Tahsin Arslan'ın "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçundan cezalandırılmasını istedi. Ali Sarıyıldız'ın ise aynı suça "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılması talep edildi.

TANJU ÖZCAN'IN 217 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Davanın 3. duruşması 19 Ekim tarihinde Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Savcılık tarafından hazırlanan mütalaada, Tanju Özcan için 32 mağdura karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 18 sanık hakkında da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa yardım", "yalan tanıklık", "suçluyu kayırma" ve "rüşvet" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edilen mütalaada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

Tanju Özcan için 217 yıla kadar hapis cezası istendi (Foto: DHA)

RUHSAT OLAYI

Mütalaanın "Ruhsat" başlıklı bölümünde, müteahhit Nazmi Güzel'in belediyedeki işlemlerinin hızlandırılması karşılığında kendisinden para istendiği iddiası değerlendirildi. Savcılık, Güzel'den ilk olarak 4 milyon TL istendiğini, yapılan görüşmeler sonucunda 2 milyon 500 bin TL üzerinde anlaşma sağlandığını; bunun 1 milyon TL'sinin nakit, 1 milyon 500 bin TL'sinin ise çek olarak verildiğini belirtti. Savcı, Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın Nazmi Güzel'e yönelik "icbar suretiyle irtikap", Ali Sarıyıldız'ın ise aynı suça "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada ayrıca Cihan Tutal'ın "suçluyu kayırma" ve "yalan tanıklık", Adem Beraber'in ise "suçluyu kayırma" suçundan cezalandırılması istendi.

KURBAN OLAYINDA "ETKİN PİŞMANLIK"

Savcılık mütalaasında, BOLSEV Vakfı'nın 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve billboardlar üzerinden "kurban bağışı" kampanyası düzenlediği, 34 bağışçı tarafından 65 hisse karşılığında toplam 845 bin TL yatırıldığı belirtildi. Mütalaada, sanıkların amaçlarının kurban kesmek olmadığı, toplanan paraların kurban alımı için kullanılmadığı ve bağışçıların kurbanlarının kesileceğini düşünerek ödeme yaptığı ileri sürüldü. Savcı; Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir'in, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi, vakıf ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mağdurların zararlarının soruşturma aşamasında giderildiği gerekçesiyle 4 sanık hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması da istendi.

HAK EDİŞ OLAYI

Bolu Belediyesi tarafından ihale edilen 100'üncü Yıl Cumhuriyet Parkı yapım işini üstlenen şirketin yetkilisi Halis Volkan Akıncı'nın hak ediş ödemeleri ele alındı. Mütalaada, Akıncı'nın hak edişlerinden toplam 3 milyon TL'nin BOLSEV Vakfı hesabına aktarıldığı, ayrıca 7 milyon 500 bin TL'lik hak edişin şirket hesabına gönderilmesinin ardından aynı tutarın BOLSEV A.Ş.'ye "reklam sözleşmesi" kapsamında aktarıldığı belirtildi. Savcılık, Tanju Özcan ile dönemin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak mağduru ödeme yapmaya zorladığı kanaatine vardı. Özcan ve Ayhan'ın "icbar suretiyle irtikap", Ali Sarıyıldız'ın ise suça yardım eden sıfatıyla cezalandırılması talep edildi.

BETON OLAYINDA "İRTİKABA TEŞEBBÜS"

Mütalaada, Bolu'daki 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında kullanılacak betonla ilgili yaşanan süreç de ayrı bir olay olarak değerlendirildi. Savcılık, firma yetkilisi C.E.'nin başlangıçta Bolu Bel A.Ş. ile metreküpü 2 bin 400 TL'den beton alımı konusunda görüşme yaptığını, daha sonra fiyatın 3 bin 400 TL, ardından 3 bin 350 TL olarak bildirildiğini belirtti. C.E.'nin fiyatı kabul etmemesinin ardından şantiyede belediye denetimleri yapıldığı, idari yaptırımlar uygulandığı ve prefabrik ofisin mühürlendiği belirtilen mütalaada, bu eylemlerin firmanın Bolu Bel A.Ş.'den beton almaya zorlandığı iddiasını desteklediği değerlendirmesine yer verildi. Savcı, Tanju Özcan'ın C.E.'ye yönelik "icbar suretiyle irtikaba teşebbüs", Ali Sarıyıldız'ın ise aynı suça yardım eden sıfatıyla cezalandırılmasını istedi.

CAFE OLAYINDA "RÜŞVET"

Mütalaanın son bölümünde, Bolu'da faaliyet gösteren Salon Vegas isimli iş yerinin ruhsat işlemleriyle ilgili iddialar değerlendirildi. Savcılık, işletmeci Muhsin Karadayı'nın ruhsat işlemlerinin çözülmesi karşılığında BOLSEV'e 400-500 bin TL civarında ödeme yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını, bu kapsamda 100 bin TL'nin nakit olarak teslim edildiğini belirtti. Savcı, Tanju Özcan'ın "rüşvet almak" suçundan; Mustafa Altındal ve Mertcan Ay'ın ise rüşvet anlaşması ve paranın teminindeki aracılıkları nedeniyle "rüşvet" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaada, Muhsin Karadayı'nın olay resmi makamlar tarafından öğrenilmeden önce kolluğa başvurması nedeniyle, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında kendisi hakkında rüşvet suçundan ceza verilmemesi gerektiği belirtildi.