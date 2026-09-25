Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin tarihi bir operasyona imza atıldı. "Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak" ile "Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçları yönünden yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi, hakkında gözaltı kararı bulunan 33 şüphelinin tamamı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında belirlenen 47 yeni şüpheliden 33'ü, 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

2026/140958 sayılı soruşturma, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak" ile "Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçları yönünden yürütülüyor.

HELİKOPTERDEKİ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dönemin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişiyi taşıyan TC-HEK tescil işaretli helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Karayakup sırtlarında düşmüştü.

Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği olayın meydana geliş biçimi ile öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmeler, soruşturma kapsamında yeniden inceleniyor.

İKİNCİ DALGADA 47 YENİ ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

İkinci dalga çalışmaları sonucunda soruşturmaya 47 yeni şüpheli dahil edildi. Bu kişilerden 10'unun halen cezaevinde bulunduğu, 4'ünün yurt dışında olduğu ve 33'ünün operasyon kapsamına alındığı belirlendi.

Cezaevindeki 10 şüpheli hakkındaki adli işlemler soruşturma makamlarınca yürütülürken, yurt dışında bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

16 İLDEKİ 45 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Eylül 2026 günü saat 06.00'da başlatıldı.

Operasyonun düzenlendiği iller şöyle:

Ankara

İstanbul

İzmir

Eskişehir

Adıyaman

Elazığ

Kahramanmaraş

Bursa

Kayseri

Gümüşhane

Bolu

Erzurum

Van

Tokat

Bilecik

Mersin

Şüphelilere ait 45 ikamet ve iş yerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLEN 33 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

Operasyon kapsamındaki 33 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Böylece ikinci dalgada haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin tümüne ulaşıldı.

Soruşturmadaki durum Şüpheli sayısı Gözaltına alınan 33 Cezaevinde bulunan 10 Yurt dışında bulunan 4 Toplam yeni şüpheli 47

ARAMALARDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, 10 şarjör ve farklı çaplarda 1.990 fişek ele geçirildi. Çok sayıda belgeye de incelenmek üzere el konuldu.

Ele geçirilen materyal Miktar Tabanca 7 Şarjör 10 Farklı çaplarda fişek 1.990 Belge Çok sayıda

El konulan belgeler ile diğer materyallerin soruşturma bakımından taşıdığı önem, yapılacak ayrıntılı incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

KAZANIN ÖNCESİ VE SONRASI MERCEK ALTINDA

Soruşturma makamları; helikopterin düşmesine giden süreç, olayın meydana geliş biçimi, kaza sonrasında yaşananlar ve önceki soruşturma aşamalarını bütün yönleriyle inceliyor.

İkinci dalga operasyonla gözaltına alınan 33 şüphelinin işlemleri sürerken, cezaevindeki 10 kişi hakkında gerekli adli süreç yürütülüyor. Yurt dışında bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE

Sıra Adı Soyadı Olay Tarihindeki Unvanı Olaydaki Rolü FETÖ/Havuz DPB İhraç Cezaevi Aktif-Pasif-Emekli 1 A.A. Astsubay Olay tarihinde Diyarbakır BİKİM'de görevli şahıs Yok Yok Aktif-Eskişehir 2 A.Ü. Binbaşı Olay günü olay yerine ilk ulaşan askerî birliğin komutanı olan Genelkurmay Başkanlığı Doğal Afet Timi Komutanı; olay tarihinde binbaşı Yok Yok Emekli 3 T.G. Yüzbaşı Jandarma arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan şahıs Var İhraç Evet İhraç-Binbaşı 4 Ü.N. Astsubay Kahramanmaraş Jandarma İstihbaratta görevli; belirlenen koordinatları yetkililere ileten şahıs Yok Yok Emekli-Astsubay 5 Y.K. Binbaşı TİB Başkanlığındaki Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisi; koordinatları jandarma birimlerine ileten şahıs Var İhraç İhraç-Yarbay 6 H.A. Teğmen Olay tarihinde Diyarbakır BİKİM'de görevli şahıs Var İhraç İhraç-Üsteğmen 7 H.T. Kahramanmaraş Jandarma Komutan Yardımcısı (Yarbay) Jandarma arama kurtarma faaliyetlerinden sorumlu olup arama kurtarma görevlilerini yanlış koordinatlara yönlendiren şahıs Yok Yok Emekli Kıdemli Albay 8 K.S. Yüzbaşı Jandarma arama kurtarma faaliyetlerinde görevli şahıs Yok Yok Emekli Kıdemli Albay 9 Y.K. Yarbay Genelkurmay Başkanlığı Arama Kurtarma Ünitesinde görevli şahıs Yok Yok Emekli Kıdemli Albay 10 A.G. Yarbay Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askerî Savcılığınca yürütülen soruşturmada olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığında Arama Kurtarma Şube Müdür Vekili olarak görev yaptığı; olay günü Merzifon'daki arama kurtarma ekibine zamanında kalk emri vermediği belirtilen şahıs Yok Yok Emekli Hava Kuvvetleri Kıdemli Albay 11 V.T. Yüzbaşı Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezinde görevli; arama kurtarma çalışmalarında aktif görev alan şahıs Yok Yok Emekli Kıdemli Albay 12 H.K. Emniyet Müdürü TİB Başkanlığındaki Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi; koordinatları emniyet birimlerine ileten şahıs Var İhraç İhraç-Emniyet Müdürü 13 İ.D. Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü Asılsız bilgi notlarının hazırlanmasını sağlayan ve ilgili birimlere gönderilmesine izin veren şahıs Var İhraç Evet İhraç-Emniyet Müdürü 14 A.O.D. Kayseri İstihbarat Şube Müdürü Helikopter enkazına ulaşıldığı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağ bulunduğu yönündeki asılsız bilgi notunu basın yayın organlarındaki ilgili kişiye vererek yayılmasına neden olan dönemin Kayseri İstihbarat Şube Müdürü Var İhraç İhraç-Emniyet Müdürü 15 H.B.C. Merkez Emniyet Müdürü Asılsız bilgi notunu hazırlayan D.Ö.'nün idari soruşturmasını yapıp soruşturmaya gerek olmadığı yönünde rapor hazırlayan şahıs Var İhraç İhraç-Emniyet Müdürü 16 C.D. Göksun Kaymakamı Olay günü Göksun Kaymakamı olan ve arama kurtarma çalışmalarının kasten yanlış yönlendirilmesine göz yuman şahıs Var İhraç İhraç-Kaymakam 17 A.S.Ç. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu Üyesi 2011 yılında hazırlanan, "Kandaki karbonmonoksit oranının ölümden sonra da kendiliğinden artabileceği" değerlendirmesinin bulunduğu Adli Tıp raporunda imzası olan Adli Tıp uzmanı ve İhtisas Kurulu Başkanı Var İhraç Evet İhraç 18 T.B. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu Üyesi 2011 yılında hazırlanan, "Kandaki karbonmonoksit oranının ölümden sonra da kendiliğinden artabileceği" değerlendirmesinin bulunduğu Adli Tıp raporunda imzası olan Adli Tıp uzmanı ve İhtisas Kurulu Üyesi Yok Yok Aktif-İhtisas Kurulu Üyesi 19 Y.A.Y. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı 2011 yılında hazırlanan, "Kandaki karbonmonoksit oranının ölümden sonra da kendiliğinden artabileceği" değerlendirmesinin bulunduğu Adli Tıp raporunda imzası olan Adli Tıp uzmanı ve İhtisas Kurulu Başkan Yardımcısı Var Aktif-İhtisas Kurulu Üyesi 20 M.A. Avukat Olay sonrasında Elazığ'da örgütsel toplantıya katılan ve cihazları söken askerlerin avukatı olan şahıs Var - 21 M.S.E. Avukat Olay sonrasında Elazığ'da örgütsel toplantıya katılan şahıs Var - 22 M.E. Araştırma Görevlisi İ.K.'nin ifadesinde geçen; Kahramanmaraş'taki emniyet mahrem yapılanmasında imam olduğu belirtilen şahıs Var İhraç İhraç-Araştırma Görevlisi 23 R.S. Öğretmen İ.K.'nin ifadesinde geçen; Kahramanmaraş'taki emniyet mahrem yapılanmasında imam olduğu belirtilen şahıs Var İhraç İhraç-Öğretmen 24 M.Y.D. Feza Gazetecilik (Zaman gazetesi) ve Cihan Haber Ajansı çalışanı FETÖ/PDY'nin üst yönetimiyle irtibatlı olduğu; örgütün amaçları doğrultusunda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u soruşturmayla ilişkilendirerek dosyaya müdahale ve yönlendirmede bulunduğu ileri sürülen şahıs Var İhraç İhraç-Yarı Özerk Basın İlan Kurumunda Memur 25 E.S. Zaman gazetesi çalışanı Görüntüleri medyaya duyuran ve "Keş Dağında Bir Alperen" adlı kitabın yazarı Var - 26 M.T. Örgüte ait kurumda öğretmen Düşen helikopterin cihazlarını söken ve Cumhurbaşkanına suikast timinde bulunan A.Ö.'den sorumlu mahrem imam olduğu belirtilen şahıs Var 27 A.G. - Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ergenekon soruşturmasında gizli tanıklık yaptığı için MİT mensuplarınca suikast sonucu öldürüldüğü yönünde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak yalan tanıklık yaptığı ileri sürülen şahıs Var İhraç İhraç-Zabıt Katibi 28 E.Ö. - Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin soruşturma dosyasında örgütün amaçları doğrultusundaki faaliyete yardım ettiği; yalan tanıklık, silahlı terör örgütü adına suç işleme, iftira, suçu ve suçluyu övme suçlarını işlediği ileri sürülen şahıs Yok 29 E.Ö. - Soruşturma dosyasını Ergenekon ile ilişkilendirerek olayın MİT ve Ergenekon tarafından yapılan bir suikast olduğu yönünde tanıklık yaptığı; maddi gerçeğin aydınlatılmasını engelleyerek dosyayı FETÖ/PDY yararına yönlendirmeye çalıştığı ileri sürülen şahıs Yok - 30 Ü.K. - Olayın MİT ve Ergenekon bağlantılı bir suikast olduğu yönünde kurgulama niteliğinde anlatımlarda bulunduğu; yalan tanıklık, suç uydurma ve örgüt adına suç işleme suçlarını işlediği ileri sürülen şahıs Yok İhraç-Mübaşir 31 B.G. Zabıt Katibi Muhsin Yazıcıoğlu'nun MİT mensuplarınca suikast sonucu öldürüldüğü yönünde yalan tanıklık yaptığı ileri sürülen A.G.'nin eşi Var İhraç İhraç-Zabıt Katibi 32 A.Ü.S. Emniyet Müdürü Bilgi notunun hazırlanmasında istişare yapılan şahıs Var İhraç Evet İhraç 33 A.P. Emniyet Müdürü Bilgi notunun hazırlanmasında istişare yapılan şahıs Var İhraç Evet İhraç 34 E.Ç. - Helikopterin silahlı bir cisim tarafından düşürüldüğü yönünde tanık sıfatıyla yalan ve yanıltıcı ifade verdiği ileri sürülen şahıs Yok - Evet - 35 G.A. Emniyet Müdürü (Öğretim Görevlisi) Bilgi notunun hazırlanmasında istişare yapılan şahıs Var İhraç Evet İhraç 36 Ö.Ş. Savcı Tanık ve gizli tanıkları yönlendirerek olayın asıl faillerini gizlemeye çalıştığı ileri sürülen ve dosyaya bakan savcı Var İhraç Evet İhraç 37 Ö.D. Savcı Malatya Cumhuriyet savcısı olarak dosyaya baktığı dönemde tanık ve gizli tanıkları yönlendirerek olayın asıl faillerini gizlemeye çalıştığı ileri sürülen savcı Var İhraç Evet İhraç 38 R.A. Merkez Emniyet Müdürü İstihbarat Başkanı Var İhraç Evet İhraç 39 M.K. Şube Müdürü Kahramanmaraş İstihbarat Müdürü Var İhraç Aranıyor İhraç 40 Ş.G. Savcı Tanık ve gizli tanıkları yönlendirerek olayın asıl faillerini gizlemeye çalıştığı ileri sürülen ve dosyaya bakan savcı Var İhraç İhraç 41 M.Y. FETÖ okullarında öğretmen Mahrem imam Var 42 İ.F.H. Profesör Generallerden sorumlu mahrem imam Var İhraç İhraç-Profesör 43 S.Ş. Profesör Generallerden sorumlu mahrem imam Var İhraç İhraç-Profesör 44 C.K. Eczacı Göksun ilçesindeki esnaf ve eğitim yapılanmasında bulunduğu belirtilen şahıs Var 45 M.Ö. Yüzbaşı Var Açığa Alınan Şahıs 46 H.G. Uzman Çavuş Var İhraç İhraç 47 M.C.T. Astsubay FETÖ mahrem imamlarıyla ilişkili olduğu belirtilen şahıs Var İhraç İhraç

KONUYLA İLGİLİ ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

"MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA HAKİKATİN İZİNİ SÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ!

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!"