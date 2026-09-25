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Kırmızı bültenle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kırmızı bültenle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İnterpol tarafından 6 ayrı dosyada kırmızı bültenle aranan T.A.E. yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İnterpol Genel Sekreterliği tarafından 6 ayrı dosyada "organize suç örgütü içerisinde yer almak" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kırmızı bültenle aranan T.A.E. tespit edildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ

Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan T.A.E. hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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