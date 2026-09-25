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Kayseri'de şüphe üzerine durdurulan araçtan bin 81 adet sentetik hap çıktı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kayseri'de şüphe üzerine durdurulan araçtan bin 81 adet sentetik hap çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada bin 81 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan A.Y. ve H.H.Y. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan A.Y. ve H.H.Y.'nin üzerlerinde ve araçta arama yapıldı.

BİN 81 SENTETİK HAP BULUNDU

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramada bin 81 adet sentetik hap ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu niteliğindeki haplara ve diğer materyallere el konuldu.

Araçta bulunan A.Y. ve H.H.Y. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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#Kayseri #Uyuşturucu Operasyonu
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