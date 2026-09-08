Kırmızı bültenle aranan Aydan Bekir Hasan Bursa'da yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Aydan Bekir Hasan, MİT ve Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı.