Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerinde ve uzaktan çalışmada yeni dönem: İki model birlikte uygulanabilecek
Çalışma hayatında uzaktan çalışma modeline ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre işveren ve çalışanın anlaşması halinde işin bir bölümü iş yerinde, bir bölümü ise uzaktan yapılabilecek. Hibrit çalışma uygulanacaksa çalışanın hangi günlerde nerede çalışacağı ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde açıkça belirtilecek.
Çalışma hayatında uzaktan çalışma modeline ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle çalışanların işlerinin bir bölümünü iş yerinde, bir bölümünü ise uzaktan yürütmesine yönelik hukuki çerçeve netleştirildi.
UZAKTAN VE İŞ YERİNDE ÇALIŞMA MODELİ BİRLİKTE UYGULANABİLECEK
Yapılan değişiklikle, iş görme ediminin bir kısmının, bir kısmının ise uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek. Çalışan ile işverenin anlaşması halinde çalışma düzeni, işin niteliğine göre iş yeri ve uzaktan çalışma şeklinde planlanabilecek.
ÇALIŞMA GÜNLERİ SÖZLEŞMEDE YER ALACAK
Yeni düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de çalışma günlerinin belirlenmesi oldu.
Hibrit (uzaktan) çalışma uygulanacaksa çalışanın hangi günlerde iş yerinde, hangi günlerde uzaktan çalışacağı ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirtilecek. Böylece tarafların çalışma düzeni konusunda önceden net bir çerçeve oluşturması sağlanacak.
İŞVEREN VE ÇALIŞANIN ANLAŞMASI GEREKİYOR
Yeni düzenleme, tüm çalışanlar için otomatik bir uzaktan çalışma hakkı getirmiyor. Hibrit modelin uygulanabilmesi için işveren ile çalışanın bu konuda anlaşması gerekiyor.
Dolayısıyla uzaktan çalışma düzeninin uygulanıp uygulanmayacağı, işin niteliği ve tarafların mutabakatı çerçevesinde belirlenecek.
YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme, 25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.