Resmî Gazete'deki kararla, anlaşma sağlanması halinde çalışanlar belirli günlerde iş yerinde, belirli günlerde uzaktan çalışabilecek. (Foto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü)

Yeni düzenlemeyle çalışanların işlerinin bir bölümünü iş yerinde, bir bölümünü ise uzaktan yürütmesine yönelik hukuki çerçeve netleştirildi.

UZAKTAN VE İŞ YERİNDE ÇALIŞMA MODELİ BİRLİKTE UYGULANABİLECEK

Yapılan değişiklikle, iş görme ediminin bir kısmının, bir kısmının ise uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek. Çalışan ile işverenin anlaşması halinde çalışma düzeni, işin niteliğine göre iş yeri ve uzaktan çalışma şeklinde planlanabilecek.

ÇALIŞMA GÜNLERİ SÖZLEŞMEDE YER ALACAK

Yeni düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de çalışma günlerinin belirlenmesi oldu.

Hibrit (uzaktan) çalışma uygulanacaksa çalışanın hangi günlerde iş yerinde, hangi günlerde uzaktan çalışacağı ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirtilecek. Böylece tarafların çalışma düzeni konusunda önceden net bir çerçeve oluşturması sağlanacak.

Yeni düzenlemenin uygulanabilmesi için işveren ve çalışanın anlaşması gerekiyor. (Foto: AA)

İŞVEREN VE ÇALIŞANIN ANLAŞMASI GEREKİYOR

Yeni düzenleme, tüm çalışanlar için otomatik bir uzaktan çalışma hakkı getirmiyor. Hibrit modelin uygulanabilmesi için işveren ile çalışanın bu konuda anlaşması gerekiyor.

Dolayısıyla uzaktan çalışma düzeninin uygulanıp uygulanmayacağı, işin niteliği ve tarafların mutabakatı çerçevesinde belirlenecek.

YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme, 25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.