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Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? İşte esnek çalışma modelinin tüm ayrıntıları

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Kamuda esnek çalışma modeli yeniden gündemde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Orta Vadeli Program kapsamında verdiği mesajlarla gündeme gelen modelde, memurlar için "çekirdek zaman" ve "esnek zaman" uygulaması planlanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı, A Haber canlı yayınında yeni sistemin nasıl uygulanacağını, günlük 8 saatlik çalışma süresinin nasıl düzenleneceğini ve gençlere yönelik istihdam boyutunu anlattı.

Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? İşte esnek çalışma modelinin tüm ayrıntıları 1

Çalışma hayatında devrim niteliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan 'esnek çalışma modeli' yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA DÖNEMİ Mİ GELİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında verdiği yeni mesajlarla kamuda tasarruf ve modern çalışma şartları adımı hız kazanırken, merak edilen düzenlemenin tüm detaylarını A Haber canlı yayınında Şener Çetin'in konuğu olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı aktardı.

Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? İşte esnek çalışma modelinin tüm ayrıntıları 2

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ NASIL UYGULANACAK?

Pandemi dönemiyle hayatımıza giren ve özel sektörde başarıyla sürdürülen hibrit sisteme dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı, "Esnek çalışma modeli tanım olarak baktığınızda; yere, zamana ve programa bağlı kalmadan esnek bir şekilde çalışma hayatının kişiler tarafından yürütülmesidir.

Geçen yıl kamuda tasarruf paketinin içerisinde de yer alan bu konu, Orta Vadeli Ekonomik Program ve Maliye Bakanımızın açıklamalarıyla yeniden hayatımıza girdi. Pandemi döneminden sonra özel sektörde uygulanan hibrit çalışma modeline benziyor; biraz kurum içerisinde, biraz da kurum dışarısında çalışılacak bir model olarak açıklayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? İşte esnek çalışma modelinin tüm ayrıntıları 3

MEMURLAR NASIL ÇALIŞACAK? ÇEKİRDEK VE ESNEK ZAMAN DETAYI

Kamuda uygulanması planlanan modelin temelini "çekirdek zaman" ve "esnek zaman" ayrımının oluşturacağını belirten Kumdakçı, "Kamuda çalışan personelle ilgili bir çekirdek ve esnek çalışma zamanları belirlenecek. Çekirdek zamanlar, kurum içerisinde geçirilmesi zorunlu olacak zamanlardır ve bu süre maksimum 5 saati geçemiyor. Diğer taraftan çalışanların esnek çalışma saati olacak ve burada istedikleri yer ve mekandan çalışma programlarını devam ettirebilecekler. Öğle tatillerinin esnek zamana dahil edilip edilmemesi ise tamamen kurumun inisiyatifinde bulunacak" şeklinde konuştu.

Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? İşte esnek çalışma modelinin tüm ayrıntıları 4

Kurumların çalışma saatlerini sabitleme yetkisinin de bulunacağını hatırlatan Kumdakçı, "Kurum esneklik tanıyabildiği gibi bunu kilitleyebiliyor da. Eğer kilitlenmiş bir zaman modeli uygulanırsa, bu bir sözleşme dönemi boyunca geçerli olmak zorunda ve günlük çalışma formlarının imzalanma zorunluluğu bulunuyor. Ancak esnek çalışmada inisiyatif çalışanda kalacak ve günlük form imzalama zorunluluğu olmayacak" sözleriyle süreci aktardı.

Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? İşte esnek çalışma modelinin tüm ayrıntıları 5

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Kamu çalışanlarının günlük toplam çalışma süresinin korunduğunu vurgulayan Serkan Kumdakçı, "Günlük çalışma saati 8 saat olarak korunuyor. Çalışma saatleri, kanuni başlama saatinden 2 saat önce ile normal bitiş saatinden 3 saat sonrası arasındaki zaman aralığına sığdırılacak. Ancak bir memurumuz günde çalışma zaman aralığı en fazla 10 saat olacak." dedi.

Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? İşte esnek çalışma modelinin tüm ayrıntıları 6

GENÇLERE İSTİHDAM KAPISI VE GÜÇLÜ AİLE YAPISI

Esnek çalışmanın sadece mevcut memurları değil, gençleri de yakından ilgilendirdiğini kaydeden Kumdakçı, "Bakanımızın 15-29 yaş arasında herhangi bir eğitimle ya da çalışma hayatıyla bağı olmayan gençlerin eğitim ve istihdam programlarına dahil edilmesine yönelik güçlü bir çalışma açıklaması vardı. Bu hem genç işsiz nüfusun iş gücüne yönlendirilmesi açısından kritik hem de hem okuyup hem çalışmak isteyen gençlerimizin önünü açacak bir modeldir" değerlendirmesinde bulundu.

Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? İşte esnek çalışma modelinin tüm ayrıntıları 7

Sistemin temel amacına da değinen Kumdakçı, "Model hem kamuda tasarrufun desteklenmesi hem de çalışanların ailelerine daha çok vakit ayırarak aile bağlarının ve iletişiminin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? İşte esnek çalışma modelinin tüm ayrıntıları 8
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