Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasına imkan sağlayan “Dragon Hacker” isimli panele operasyon düzenlendi. Panelin sunucusunda 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM numarası-T.C. kimlik numarası eşleşmesi bulunduğu tespit edildi. Sistemin kurucusu olduğu belirlenen Eyüp Can ile panelin reklamını yaparak yayılmasını sağladığı tespit edilen Abdullah Kazan, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/192931 sayılı soruşturması kapsamında yapılan teknik incelemelerde, yasa dışı sorgu paneline ait sunucuda 101 milyon kimlik bilgisi bulunduğu belirlendi.

Sunucuda ayrıca 118 milyon GSM numarası ile eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisinin yer aldığı tespit edildi.

Soruşturma, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yürütülüyor.

SİBER SUÇLARIN MERKEZİ OLARAK KULLANILMIŞ

"Dragon Hacker" panelinin yalnızca kişisel verilerin yasa dışı sorgulanması amacıyla kullanılmadığı belirlendi.

Yapılan çalışmalarda panelin; yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, oltalama (phishing) altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden, siber tehdit aktörlerini bir araya getiren bir yapı olarak kullanıldığı tespit edildi.

PANELİN KURUCUSU VE YAYICISI BELİRLENDİ

Teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda sistemle bağlantılı 2 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden Eyüp Can'ın yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Abdullah Kazan'ın ise sistemin reklamını yaptığı ve yayılmasını sağladığı belirlendi.

DİYARBAKIR VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespitlerin ardından 24 Eylül 2026'da Diyarbakır ve İstanbul'da şüphelilere ait 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk ve 1 USB bellek ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

El konulan dijital materyaller üzerinde inceleme başlatıldı. Çalışmalarda verilerin hangi kaynaklardan ve hangi yöntemlerle temin edildiği, kimlere sunulduğu ve sistemi kullanan kişilerin kimler olduğu araştırılıyor.

Panel üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı sorgular ile olası dolandırıcılık ve oltalama faaliyetleri arasındaki bağlantıların da ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca verilerin hangi tarihlerde sisteme aktarıldığı ve şüphelilerin başka kişi veya yapılarla bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.