44 ülkeden 714 firari Türkiye'ye getirildi! İçişleri Bakanı Çiftçi A Haber'e açıkladı

Türkiye’nin sınır ötesindeki suç takibinin yılbaşından bu yana bilançosu açıklandı. Kırmızı bültenle ve uluslararası seviyede aranan 714 kişi, 44 ülkede yürütülen Kapan operasyonlarıyla Türkiye’ye getirilirken bu kişilerden 170’inin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Çiftçi A Haber'e yaptığı özel açıklamada, dikkat çeken detaylara yer verdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde sınır ötesinde yürütülen Kapan operasyonlarıyla yılbaşından bu yana 44 ülkede aranan 714 kişi Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle ve uluslararası seviyede aranan kişiler arasında 170 organize suç örgütü lideri ve üyesinin bulunduğu açıklandı.

A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, canlı yayında operasyonların bilançosunu ve firarilerin Türkiye'ye getirilmesi için yürütülen uluslararası temasları aktardı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN ZEHİR TACİRLERİNE UZANAN TAKİP

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin suç ve suçluyla mücadelenin Türkiye sınırlarının dışında da sürdürüldüğünü vurguladığını belirten Fidanverdi, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç ve suçluyla mücadelenin sınır ötesinde de tavizsiz bir kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana milletimizin huzuruna kasteden zehir tacirlerinden organize suç örgütlerine kadar hiçbir yapıya göz açtırmıyoruz mesajını verdi"

Emniyet birimleri, yurt dışına kaçan ve farklı suçlardan aranan kişilerin yakalanması için uluslararası kuruluşlarla iş birliği yürüttü. Yoğun diplomasi ve güvenlik trafiğinin ardından yüzlerce firari Türkiye'ye getirildi.

44 ÜLKEDEN 714 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Yılbaşından bu yana yürütülen operasyonların suç türlerine göre dağılımını açıklayan Fidanverdi, "Asayiş suçlarından 332, kaçakçılık ve organize suçlardan 271, narkotik suçlarından 99, terör suçlarından 12 kişi olmak üzere kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aradığımız 44 ülkeden 714 şahsı sınır ötesi Kapan operasyonlarıyla enselerinden tutup getirdik. Bu kişilerin arasında 170'i organize suç örgütü lideri ve üyesidir" ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda en yüksek sayıyı 332 kişiyle asayiş suçlarından arananlar oluşturdu. Kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında 271, narkotik suçları kapsamında 99, terör suçları kapsamında ise 12 kişi Türkiye'ye getirildi.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARIN BİLANÇOSU

Suç türü Türkiye'ye getirilen kişi sayısı Asayiş suçları 332 Kaçakçılık ve organize suçlar 271 Narkotik suçları 99 Terör suçları 12 Toplam 714

Operasyonların yürütüldüğü ülke sayısı 44 olarak açıklanırken, Türkiye'ye getirilen kişilerden 170'inin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirtildi.

KARANLIK BAĞLANTILAR FİRARİLERİ KURTARAMADI

Yurt dışına kaçan şüphelilerin karanlık bağlantılara veya farklı ülkelere sığınarak takipten kurtulamayacağı mesajı verildi. Kırmızı bülten süreçleri, uluslararası iş birlikleri ve emniyet birimlerinin sınır ötesindeki çalışmalarıyla firarilerin izleri takip edildi.

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin firarilere yönelik mesajını aktaran Fidanverdi, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde suç işleyip yurt dışına kaçanlar, karanlık bağlantılarına veya başka ülkelere sığınarak Türk polisinden kurtulabileceklerini asla sanmasınlar. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, hangi karanlığa saklanırlarsa saklansınlar Türk devletinin nefesi enselerindedir. Takip edeceğiz, yakalayacağız ve adalete teslim edeceğiz"

170 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ VE ÜYESİ GETİRİLDİ

Türkiye'ye getirilen 714 kişi arasında 170 organize suç örgütü lideri ve üyesinin bulunması, operasyonların organize suç yapılanmalarına uzanan boyutunu ortaya koydu.

Sınır ötesi Kapan operasyonlarının; asayiş, kaçakçılık, organize suç, narkotik ve terör dosyaları kapsamında aranan firarilerin yakalanarak Türk yargısına teslim edilmesi amacıyla sürdürüleceği mesajı verildi.