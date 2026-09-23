Siber suç operasyonlarında 826 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 36 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 826 şüpheliden 444’ünün tutuklandığını 254’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 36 ilde operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı.

Bakanlığın açıklamasına göre, yakalanan şüphelilerden 444'ü tutuklandı, 254'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin;

- Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

- Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

- Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

- Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

- Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, güvenlik güçlerinin siber suçlarla mücadelesinin ülke genelinde sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca operasyonlarda görev alan polisler, ilgili kurumlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.