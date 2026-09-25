KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarında gelinen son aşamaya ilişkin kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya geldi.

"GEMİDE ULAŞILMAMIŞ BİR ALAN KALMADI"

Üstel, burada yaptığı konuşmada, kazanın ilk anından itibaren KKTC devletinin kayıplara ulaşmak için elindeki tüm imkanları seferber ettiğini belirterek "Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı." ifadesini kullandı.

Geçen hafta ulaşılan naaşa da son derece zor şartlarda ulaşıldığını belirten Üstel, "Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.