Fon soruşturmasında 17 isim tutuklandı! O isimler ahaber.com.tr'de
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı da yer aldı.
Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. İşlemlerinin ardından 17 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheliye adli kontrol uygulandığı belirtildi.
Son olarak soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Tera Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı tutuklandı.
TUTUKLANANLAR:
Abdulkadir Özkan
Bülent Uygun
Nihat Kırmızı
Furkan Baki
Murat Keçeci
Ramazan Erbey
İlhan Aygül
Salih Can Bülbül
Selçuk Kahya
Uğur Akkafa
Samet Çetinel
Celal Yarız
İsmail Ege
Mehmet Yıldırım
Lütfi Çetinel
Berkan Gülen
Mehmet Erbey
ADLİ KONTROL UYGULANAN İSİMLER
Halil İbrahim Ege
Büşra Alçelik
Gözde Hacıoğlu