Fon soruşturmasında 17 isim tutuklandı! O isimler ahaber.com.tr'de

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı da yer aldı.