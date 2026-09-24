21 Mart Nevruz Bayramı'nın Türkiye'de resmi tatil ilan edilmesine yönelik düzenleme yeniden gündemde. AK Parti'nin, Nevruz'un resmi tatil kapsamına alınmasına ilişkin kanun teklifini yeni yasama döneminde TBMM gündemine taşımaya hazırlandığı belirtiliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 21 Mart'taki Nevruz programında bayramın birlik ve beraberlik mesajına dikkat çekmişti. Erdoğan'ın video mesajının da yayımlandığı programda Nevruz'un ayrışmanın değil kucaklaşmanın ve ortak paydada buluşmanın bayramı olduğu vurgulanmıştı.

TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI

Hazırlanan düzenlemeyle Nevruz'un Türkiye'de de resmi tatil kapsamına alınması hedefleniyor. Nevruz; Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde resmi tatil olarak kutlanıyor. Çalışmayla birlikte 21 Mart'ın Türk dünyasının ortak bayramlarından biri olarak daha güçlü biçimde kutlanması amaçlanıyor.

YASALAŞIRSA OKULLAR VE KAMU KURUMLARI TATİL OLACAK

Düzenlemenin yasalaşması halinde 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil olacak. Böylece kamu kurumları ile okullar o gün kapalı olacak. Türkiye'deki toplam resmi tatil süresinin de 15,5 günden 16,5 güne yükselmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemenin Meclis'in ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde gündeme gelmesi bekleniyor.