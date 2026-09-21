Bakan Fidan, Türkevi'nde A Haber'in sorusunu yanıtladı: "Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında gerçekleştireceği kritik temaslar için bulunduğu New York'ta diplomasi trafiği hız kesmeden başladı. Türkevi'nde A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'ın sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki temaslara ve yürütülecek diplomasi maratonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'a gelmesinin ardından heyetin çalışmalarına başladığını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun bir diplomasi haftasının kendilerini beklediğini söyledi.

NEW YORK'TA KRİTİK ZİRVE MESAİSİ

Fidan, "Cumhurbaşkanımız dün akşam itibarıyla New York'a geldi. Biz de heyet olarak buradayız. Sabahtan itibaren programlarımıza başladık. Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor. Birazdan Cumhurbaşkanımızın da görüşmeleri başlayacak, biz de bu görüşmelere katılacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ VE YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Günün ilk saatlerinden itibaren temaslara başladıklarını ve İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yıl dönümüne ilişkin sempozyuma katıldıklarını belirten Fidan, New York'taki programın yoğun şekilde devam edeceğini ifade etti.

Fidan, "Sabah saatlerinde İletişim Başkanlığımızın düzenlediği, Türkiye-Amerika ilişkilerinin 100. yıl dönümünü konu alan bir sempozyuma konuşmacı olarak katıldık. Şimdi diğer görüşmelerimize geçeceğiz. Yoğun bir hafta olacak. Hafta boyunca beraber olacağız." dedi.