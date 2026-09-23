Yıldız, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesi ile Trafik Yönetmeliği'nin 141'inci maddesine işaret etti.

Çakar lambanın yalnızca acil durum ve görev gerekliliği kapsamında kullanılabileceğini belirten Yıldız, uygulamanın mevzuatla sınırlandırıldığını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trafikte çakarlı araç kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, çakar kullanımının ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri, acil durum müdahale araçları ile devlet protokol araçları gibi mevzuatta belirtilen sınırlı sayıdaki resmi araçlar için öngörüldüğünü belirtti.

(Fotoğraf: AA Arşiv)

"VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ ALIYORLAR"

Çakar kullanımının amacı dışında kullanılmasına dikkat çeken Yıldız, bazı kişilerin özel işlerini yaparken de araçlarında çakar kullandığını belirtti.

Yıldız, paylaşımında berber, manav ve bakkal gibi günlük işlere giderken veya gezinti sırasında çakar kullanan kişilere yönelik eleştirilerde bulundu. Bu tür kullanımların trafikteki diğer vatandaşların tepkisine neden olduğunu ifade etti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAKAR ÇAĞRISI

Feti Yıldız, açıklamasının sonunda milletvekillerine yönelik net bir çağrıda bulundu.

Yıldız, milletvekillerinin yasama görevleriyle ilgili faaliyetleri dışında çakarlı araç kullanmaması gerektiğini belirterek, "Milletvekili arkadaşlar yasama görevleri ile ilgili işlerin dışında çakarlı araç kullanmamalıdır." ifadelerini kullandı.