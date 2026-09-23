Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslenen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin artık tecrit edilmiş bir devlet olmadığını ve ambargoların aşıldığını belirterek, Golan Tepeleri ve İsrail'in işgalci tutumuna karşı kararlılık mesajı verdi. Bölgedeki barışın Suriye'den geçtiğini vurgulayan Şara, 3,5 milyon vatandaşın güvenle vatanına döndüğünü, üretimin yeniden şahlandığını ve İsrail güçlerinin derhal çekilmesi gerektiğini tüm dünyaya ilan etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsüne ikinci kez çıkan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin karanlık günleri geride bıraktığını vurguladı.

"ARTIK DÜNYADAN İZOLE BİR DEVLET DEĞİLİZ"

Şara, "Artık izole, dışlanmış bir devlet değiliz. Aynı zamanda yaptırımlar da kaldırıldı, Avrupa Birliği ile ortak çalışıyoruz ve artık terörizm sponsoru olan devletler listesinde de anılmıyoruz" dedi.

Suriye'nin üretim ve kalkınma hamlesine hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Şara, "Üretime başladık, imalata başladık. Binlerce yeni üretim bandında artış sağladık ve kendi kendimize yetebilmek için çalışıyoruz. Hizmet ve konut sektörlerimize odaklanarak büyük bir toparlanma sağladık" sözleriyle ülkedeki ekonomik canlanmayı aktardı.



"3,5 MİLYON VATANDAŞIMIZ GURURLA EVİNE DÖNDÜ"

Suriye'nin artık bir kriz coğrafyası değil, bir cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Şara, "3,5 milyon mülteci ve göçmen düzgün, haysiyetli bir şekilde ülkesine geri döndü. Suriye, bir kriz ülkesinden birçok ülke için bir fırsat ülkesine dönüştü" ifadelerini kullandı. Bölgesel vizyonların Suriye hesaba katılmadan başarıya ulaşamayacağını hatırlatan Şara, "Bölge için yapılan her türlü kalkınma planı eğer Suriye'yi dışlıyorsa bu eksik ve yanlış olacaktır, bedeli de yüksek olacaktır" uyarısında bulundu. Mülteci kamplarına mahkûm kalmadan ülkeyi ayağa kaldırdıklarını belirten Şara, "Hedefimiz insanımızın güvenli ve haysiyetli bir şekilde vatanına kavuşmasıdır. Üniversitelerimize, okullarımıza ve adaletin tesisine yoğunlaşarak değerlerimizi yeniden canlandırmak ve hukukun üstünlüğünü oturtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"GOLAN SURİYE'DİR, İSRAİL DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ"

Uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararına atıfta bulunan Şara, "Uluslararası hukuk uyarınca özgürlüğümüze ve egemenliğimize yönelik hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceğiz; topraklarımıza yapılan her türlü tecavüzü savuşturacağız. BMGK'nın 497 sayılı kararı son derece nettir ve herkesi uluslararası hukuka uymaya çağırıyorum" açıklamasını yaptı. İsrail'in süregelen işgal ve saldırı politikasına çok sert tepki gösteren Suriye Cumhurbaşkanı Şara, "Dünya dönüşümümüzden memnunken İsrail, Suriye'ye yönelik 500 hava saldırısı düzenledi, 1200'den fazla atış gerçekleştirdi ve 200 kişiyi gözaltına aldı. Bu kabul edilemez pervasızlık, geride kaldığını düşündüğümüz karanlık bir dönemin kalıntısıdır. İsrail güçlerinin derhal çekilmesini talep ediyoruz, önceki sınır hatlarına dönmek zorundalar; çünkü bu saldırganlık doğrudan güvenliğimizin altını oymaktadır. Golan Tepeleri bizde kalmaya devam edecek." ifadeleriyle sahadaki duruma meydan okudu.



"ŞAM'DA BAYRAĞINI DALGALANDIRAN DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Suriye'nin yeniden inşası ve hakkın üstünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Şara, "Savaş bize hakkın daima güçlü, yalanların ise zayıf olduğunu öğretti. Suriye onurunu ve geleceğini kararlılıkla inşa etmeye devam edecektir" dedi.



Ülkesinin meşru mücadelesine destek veren uluslararası paydaşlara şükranlarını ileten Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Şam'da yeniden bayraklarını dalgalandıran, bizimle ortaklık kuran tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Buraya dünyaya Suriye'nin geri döndüğünü haykırmak için geldik. Uluslararası ortaklarımızla istikrarı sağlamak adına yürüttüğümüz bu işbirliği, bizlere parlak bir geleceğin kapılarını aralayacaktır" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.