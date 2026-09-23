Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 3,9 milyar TL'lik işlem hacmi ortaya çıktı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay'daki operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı. MASAK incelemesinde şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Operasyonda yaklaşık 11 milyon 750 bin TL değerinde 8 araç ve 3 taşınmaza el koyma tedbiri uygulanırken, çok sayıda dijital materyal ve silah da ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını açıkladı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlar; Şanlıurfa'nın yanı sıra Antalya, Balıkesir ve Hatay'da gerçekleştirildi.
37 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edildi.
Çalışmalar kapsamında 37 şüpheli yakalandı.
HESAPLARDA 3 MİLYAR 915 MİLYON TL'LİK HAREKET
MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına yönelik de işlem yapıldı. Ayrıca yaklaşık 11 milyon 750 bin TL değerindeki 8 araç ve 3 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı.
SİLAHLAR VE YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 2 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 şarjör ve 10 kartuş ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca 339 bin 455 TL nakit para bulundu.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyona katkı sağlayan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve emeği geçenlere teşekkür edildi.