Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 3,9 milyar TL'lik işlem hacmi ortaya çıktı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay'daki operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı. MASAK incelemesinde şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Operasyonda yaklaşık 11 milyon 750 bin TL değerinde 8 araç ve 3 taşınmaza el koyma tedbiri uygulanırken, çok sayıda dijital materyal ve silah da ele geçirildi.