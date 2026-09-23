Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle vuran sanık: Bunların hepsi kendisini sevdiğim için oldu
Muğla’nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı’yı av tüfeğiyle vuran Veli Katrancı’nın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Tutuklu yargılanan Katrancı duruşmada, “Bunların hepsi kendisini sevdiğim için oldu” savunmasını yaptı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Veli Katrancı'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.
Olay, 25 Ocak'ta Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Katrancı, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle vurdu.
Ağır yaralanan Hatice Katrancı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden Katrancı'nın sol bacağı diz altından ampute edildi.
Saçmaların yol açtığı doku ve sinir kayıpları nedeniyle sağ bacağındaki tedaviden de sonuç alınamayınca yaklaşık 7,5 ay sonra bu bacağı da diz altından ampute edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Veli Katrancı tutuklandı.
İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Veli Katrancı hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.
Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Veli Katrancı, taraf avukatları, kadın dernekleri temsilcileri ve tanıklar katıldı.
Tedavisi devam eden Hatice Katrancı ise duruşmada yer almadı.
TANIK: "YAPMA DİYE BAĞIRDIĞIM SIRADA İKİNCİ KEZ ATEŞ ETTİ"
Duruşmada olayın yaşandığı iş yerinde çalışan Hüseyin D. tanık olarak dinlendi.
Hüseyin D., yaşananları şöyle anlattı:
"Dışarıdan silah sesi duydum. İçeri girdiğimde Veli Katrancı'nın elinde uzun namlulu tüfek vardı ve silahı kadının ayağına doğrultmuştu. Kadının diğer ayağı vuruldu. Tam 'Yapma' diye bağırdığım sırada sanık ikinci kez ateş etti ve kapıyı çarpıp çıktı. Kimseye bir şey söylemedi, tehdit etmedi."
"HATİCE'DEN BU OLAY NEDENİYLE ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"
Tutukluluk halinin devamı istenen Veli Katrancı ise savunmasında pişman olduğunu söyledi.
Katrancı, "Bunların hepsi kendisini sevdiğim için oldu. Mahkemeniz ne karar verirse geçerlidir. Hatice'den bu olay nedeniyle çok özür diliyorum. Bundan sonraki hayatında da maddi olarak arkasındayım. Böyle olmasını istemedim" dedi.
"MANDALI DÜZELTTİKTEN SONRA ATEŞ ETTİ" İDDİASI
Hatice Katrancı'nın avukatı Alev Öztürk, sanığın eyleminin kasten yaralama kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu.
Öztürk, "Olay yeri videosunda sanığın tüfeği önce ateşlemeye çalıştığı, emniyet mandalı kapalı olduğu için ilk atışı yapamadığı, mandalı düzelttikten sonra ateş ettiği sabittir. Sanığın eylemi kasten öldürmeye teşebbüs suçudur. Müvekkilimin iki bacağı da ampute edildi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ
Mahkeme heyeti, sanık avukatının suç vasfının yaralama kapsamında değerlendirilmesi ve tahliye talebini reddetti.
Dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alan heyet, Veli Katrancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mahkeme ayrıca, taburcu olması beklenen Hatice Katrancı'nın bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.