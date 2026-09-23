Saçmaların yol açtığı doku ve sinir kayıpları nedeniyle sağ bacağındaki tedaviden de sonuç alınamayınca yaklaşık 7,5 ay sonra bu bacağı da diz altından ampute edildi.

"Dışarıdan silah sesi duydum. İçeri girdiğimde Veli Katrancı'nın elinde uzun namlulu tüfek vardı ve silahı kadının ayağına doğrultmuştu. Kadının diğer ayağı vuruldu. Tam 'Yapma' diye bağırdığım sırada sanık ikinci kez ateş etti ve kapıyı çarpıp çıktı. Kimseye bir şey söylemedi, tehdit etmedi."

Mahkeme heyeti, Veli Katrancı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"HATİCE'DEN BU OLAY NEDENİYLE ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

Tutukluluk halinin devamı istenen Veli Katrancı ise savunmasında pişman olduğunu söyledi.

Katrancı, "Bunların hepsi kendisini sevdiğim için oldu. Mahkemeniz ne karar verirse geçerlidir. Hatice'den bu olay nedeniyle çok özür diliyorum. Bundan sonraki hayatında da maddi olarak arkasındayım. Böyle olmasını istemedim" dedi.

"MANDALI DÜZELTTİKTEN SONRA ATEŞ ETTİ" İDDİASI

Hatice Katrancı'nın avukatı Alev Öztürk, sanığın eyleminin kasten yaralama kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu.

Öztürk, "Olay yeri videosunda sanığın tüfeği önce ateşlemeye çalıştığı, emniyet mandalı kapalı olduğu için ilk atışı yapamadığı, mandalı düzelttikten sonra ateş ettiği sabittir. Sanığın eylemi kasten öldürmeye teşebbüs suçudur. Müvekkilimin iki bacağı da ampute edildi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatının suç vasfının yaralama kapsamında değerlendirilmesi ve tahliye talebini reddetti.

Dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alan heyet, Veli Katrancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, taburcu olması beklenen Hatice Katrancı'nın bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.