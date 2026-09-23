Royal Philharmonic Orchestra ve National Arab Orchestra'nın özel konserlerinden Stanislavsky Bale Gala'dan "Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet" sergisine kadar uzanan zengin programıyla İstanbul Kültür Yolu Festivali, dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanını kültür ve sanatla buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul, farklı medeniyetlerin, inançların ve kültürlerin izlerini aynı şehirde buluşturan, geçmiş ile bugünü yan yana yaşatan eşsiz bir şehir. Bu nedenle İstanbul'u yalnızca bir festival mekanı olarak değil, başlı başına bir kültür rotası olarak ele alıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin hikayesinin 2021 yılında Beyoğlu'nda başlamış olması, İstanbul'u bizim için ayrıca anlamlı kılıyor. Bugün 20'nci durağımız olarak yeniden İstanbul'da olmaktan ve festivalin ulaştığı noktayı bu şehirde bir kez daha ortaya koymaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Dokuz gün boyunca İstanbul'un meydanlarını, müzelerini, tarihi yapılarını, sahnelerini ve farklı semtlerini kültür ve sanatın buluşma noktalarına dönüştüreceğiz. Dünyaca tanınan orkestralardan yerli sanatçılara, sergilerden sahne sanatlarına, gastronomi rotalarından çocuk etkinliklerine uzanan programımızla İstanbul'un kültürel birikimini farklı kuşaklarla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.