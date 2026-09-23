Bursa'da eşiyle birlikte yürüyen Erkan E., husumetlilerinin silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Elinden ve bacaklarından tabancayla vurulan Erkan E., yerde de tekme ve sopalarla darbedildi. Eşi Duygu E. ise saldırıda yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

17 Ağustos'ta Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluabatlı Hasan Bulvarı'nda meydana gelen olayda Erkan E., eşi Duygu E. ile birlikte yolda yürüdüğü sırada husumetlileriyle karşılaştı. Serkan Y., Erkan Y., Ahmet Y., Mehmet Y. ve Erkan Y. olduğu belirtilen şüpheliler, çifte saldırdı. BURSA'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA: EŞİYLE YÜRÜRKEN VURULDU TABANCAYLA VURULDU, YERDE SOPALARLA DÖVÜLDÜ Saldırıda Erkan E., elinden, sağ bacağından ve sol kasık bölgesinden tabancayla yaralandı. Yaralanarak yere düşen Erkan E., şüphelilerin tekme ve sopalı saldırısına da maruz kaldı. Duygu E. de saldırı sırasında darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı çift, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Fotoğraf: DHA) DEHŞET ANLARI KAMERADA Çifte yönelik saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erkan E. ve eşi Duygu E.'nin yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğradığı, Erkan E.'nin tabancayla vurularak yere düştüğü görülüyor. Şüphelilerin, yerde bulunan Erkan E.'ye tekme ve sopalarla vurmaya devam ettiği anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.