Yolda yürüyen çift dehşeti yaşadı! Eşiyle yürürken vuruldu, yerde de dövüldü
Bursa'da eşiyle birlikte yürüyen Erkan E., husumetlilerinin silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Elinden ve bacaklarından tabancayla vurulan Erkan E., yerde de tekme ve sopalarla darbedildi. Eşi Duygu E. ise saldırıda yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
17 Ağustos'ta Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluabatlı Hasan Bulvarı'nda meydana gelen olayda Erkan E., eşi Duygu E. ile birlikte yolda yürüdüğü sırada husumetlileriyle karşılaştı.
Serkan Y., Erkan Y., Ahmet Y., Mehmet Y. ve Erkan Y. olduğu belirtilen şüpheliler, çifte saldırdı.
TABANCAYLA VURULDU, YERDE SOPALARLA DÖVÜLDÜ
Saldırıda Erkan E., elinden, sağ bacağından ve sol kasık bölgesinden tabancayla yaralandı. Yaralanarak yere düşen Erkan E., şüphelilerin tekme ve sopalı saldırısına da maruz kaldı.
Duygu E. de saldırı sırasında darbedilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı çift, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Çifte yönelik saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde Erkan E. ve eşi Duygu E.'nin yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğradığı, Erkan E.'nin tabancayla vurularak yere düştüğü görülüyor. Şüphelilerin, yerde bulunan Erkan E.'ye tekme ve sopalarla vurmaya devam ettiği anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
ENİŞTESİ VE YAKINI TUTUKLANDI
Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Erkan E.'nin ambulanstayken verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelilerin adreslerini belirledi.
Düzenlenen operasyonlarda Erkan Y. ile Serkan Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan incelemede Erkan Y.'nin yaralı Erkan E.'nin eniştesi, Serkan Y.'nin ise eniştesinin kardeşi olduğu belirlendi. Saldırının taraflar arasındaki ailevi meselelerden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştirildiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Y. ve Serkan Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.