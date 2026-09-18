Erzurum’un Yakutiye ilçesinde 17 Eylül’de yaşanan bıçaklama olayının ardından boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan silahlı çatışmada 1’i polis 12 kişi yaralandı. Balkonlardan pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açılan olayda 5 kişinin ağır yaralandığı bildirilirken, silahları ateşlediği belirlenen H.Z., Y.Z. ve A.Z. suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı semtinde saat 16.45 sıralarında silah sesleri yükseldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla çatışmanın boyutu ortaya çıktı. Ekipler, 3 kişinin evlerinin balkonundan pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtığını belirledi. Şüphelileri etkisiz hale getirmek için müdahale edilirken bölgeye zırhlı araçlarla özel harekat ve çevik kuvvet timleri sevk edildi.

BALKONDAN DEHŞET SAÇTILAR

Polisin müdahalesiyle H.Z., Y.Z. ve A.Z. kısa sürede suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin silahlarından çıkan kurşun ve saçmaların isabet ettiği 1 polis memuru ile O.Z., F.Z., E.Z., Y.T., B.Z., N.Z., R.Z., E.Z., F.Z., B.Z. ve H.Z. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan polis memurunun durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Yaralılardan O.Z., F.Z., E.Z. ve Y.T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

BOŞANMA GERİLİMİ SOKAĞA TAŞTI

Silahlı çatışmanın, Y.E.T.'nin 17 Eylül'de boşanma aşamasındaki eşi Z.T.'yi bıçaklamasının ardından yaşanan gerilimden kaynaklandığı iddia edildi. Çatışmaya karışan tarafların boşanma aşamasındaki çiftin yakınları olduğu belirtildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çok sayıda kovan ve boş kartuş bulundu.

Gözaltına alınan H.Z., Y.Z. ve A.Z.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.