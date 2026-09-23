Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi ile kaçışı organize ettiği değerlendirilen 1 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinden 2'sinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ile İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak amacıyla ilçeye geleceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Araç, Çöpköy Kavşağı'nda polis ekiplerince durduruldu.

2 ŞÜPHELİNİN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Araçta yapılan kontrolde, sürücü ve organizatör olduğu değerlendirilen F.L.T. ile 4 FETÖ şüphelisinin bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden ihraç KYK yönetim memuru İ.A.'nın, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan verilen 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İhraç harita mühendisi M.A.'nın ise İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aynı suçtan verilen 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

İHRAÇ ÜSTEĞMEN DE ARAÇTAYDI

Araçta ayrıca dosyaları istinaf aşamasında bulunan ihraç endüstri mühendisi H.Ç. ile Deniz Kuvvetleri'nden ihraç üsteğmen M.Ş.A.'nın da bulunduğu belirlendi.

Polis ekipleri, araçtaki 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Organizatör şüphelisi F.L.T.'nin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 2 bin avro ve 190 liraya el konuldu.

Şüpheliler hakkında başlatılan işlemler sürüyor.