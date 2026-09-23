Dron kaçış planını bozdu! Ehliyetsiz sürücüye 80 bin liralık ceza
Kırıkkale'de polis ekiplerinin trafik denetimini fark ederek geri manevrayla kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, dron kamerasına yakalandı. Polis ekiplerinin durdurduğu sürücü ile aracını ehliyetsiz kişiye kullandıran araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı Kavşağı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Havadan sürdürülen denetim sırasında kontrol noktasını fark eden bir sürücünün geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Sürücünün kaçma girişimi dron kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
EHLİYETİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Dron görüntülerinin ardından harekete geçen polis ekipleri aracı durdurdu. Yapılan kontrolde, direksiyon başındaki kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.
TOPLAM 80 BİN LİRA CEZA
Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 40 bin lira idari para cezası kesildi. Aracını ehliyetsiz kişiye kullandıran araç sahibine de 40 bin lira ceza uygulandı.
Böylece sürücü ve araç sahibine uygulanan toplam idari para cezası 80 bin liraya ulaştı.