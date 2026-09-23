Dron kaçış planını bozdu! Ehliyetsiz sürücüye 80 bin liralık ceza

Kırıkkale'de polis ekiplerinin trafik denetimini fark ederek geri manevrayla kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, dron kamerasına yakalandı. Polis ekiplerinin durdurduğu sürücü ile aracını ehliyetsiz kişiye kullandıran araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.