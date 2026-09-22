Mekiye Akyel'in ablasının korkunç şüphesi gerçek mi? Tutuklu eski eşinden şok itiraf: "Öyle bir intikam aldım ki..."

Siirt'in Baykan ilçesinde 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in (31), eski eşi İsa Güç (28) tarafından çocuklarını göstereceği söylenerek Batman'daki evinden alındıktan sonra öldürüldüğü iddiasıyla “töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 3’ü tutuklu 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, olaydan sonra birlikte yaşadığı G.A.'ya "Sen de beni aldatırsan senin de sonun Mekiye gibi olacak, ben Mekiye'den öyle bir intikam aldım ki devlet bile bulamayacak." dediği belirtilen İsa Güç ile Hüseyin Güç'ün (42) Akyel'i öldürdüğü, İhsan Güç (69), H.G. (39) ve A.Ş.'nin (66) ise cinayete azmettirdiği değerlendirildi. Mekiye Akyel, 2015 yılında İsa Güç ile evlenerek Bitlis'ten Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Karakaya köyüne yerleşti. Çiftin yaklaşık 9 yıl süren evliliklerinden 4 çocukları oldu. Evlilik sürecinde İsa Güç'ten şiddet ve baskı gördüğü iddiasıyla Akyel, 29 Temmuz 2024'te Karakaya köyündeki evinden ayrıldı. Aynı gün Siirt Kadın Konukevi'ne yerleşen Mekiye Akyel, 6 Ağustos'ta Van'a geçti. Bir gün sonra da Batman Kadın Konukevi'ne yerleşti ve burada 21 gün kaldı. 29 Ağustos'ta konukevinden ayrılan Akyel, Batman'da kısa süre bir iş yerinde bulaşıkçı olarak çalıştıktan sonra ev kiraladı. Mekiye Akyel, 5 Eylül 2024'te İsa Güç'ten boşandı. 18 Ekim 2024'te saat 10.00 sıralarında Güç'ün eve gelmesinin ardından eşyalarını toplayan ve onunla birlikte evden ayrılan Akyel'den bir daha haber alınamadı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan acılı abla, kardeşinin tandırda yakıldığını iddia etti. Öldürüldüğü değerlendirilen Mekiye Akyel'in cenazesi bulunamazken, soruşturma kapsamında bu yıl 16 Şubat'ta Mekiye'nin eski eşi İsa Güç, 17 Şubat'ta eski kayınbiraderi Hüseyin Güç, 19 Şubat'ta ise eski kayınpederi İhsan Güç yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli, 20 Şubat'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mekiye'nin diğer kayınbiraderi H.G. ile ailenin akrabası A.Ş. ise 10 Temmuz'da gözaltına alındı ancak 13 Temmuz'da ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Siirt Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede yer alan tanık ifadelerine göre, Mekiye'nin evden ilk kaçtığı Ağustos 2024'te eski kayınpederi İhsan Güç ve eski kayınbiraderi Hüseyin Güç'ün, ailesine Mekiye'yi mutlaka bulacaklarını ve öldüreceklerini söylediği belirtildi. Boşanma sonrası Mekiye'nin babasına teslim edildiği 5 Eylül 2024'te ise İsa Güç'ün, kayınpederine "Kızınıza sahip çıkın, evden kesinlikle göndermeyin, bunlar Mekiye'yi öldürecekler." dediği, bu sözlerin birden fazla tanık tarafından doğrulandığı kaydedildi. İddianamede, İsa Güç'ün, Mekiye'nin kaybolmasının ardından sanal medya üzerinden tanışıp 2025 yılı Mart ayında imam nikâhıyla evlendiği G.A.'nın ifadesine yer verildi. G.A. ifadesinde, Güç'ün kendisine birkaç kez "Sen de beni aldatırsan senin de sonun Mekiye gibi olacak, ben Mekiye'den öyle bir intikam aldım ki devlet bile bulamayacak." dediğini söyledi. G.A., bu sözler üzerine İsa Güç'e "Ne yaptın ki Mekiye'ye?" diye sorduğunu, Güç'ün ise "Seni ilgilendirmiyor." diyerek o anda kendisini dövdüğünü belirtti. G.A. ayrıca, İsa Güç'ün kendisini bir gün Mekiye ile birlikte yaşadıkları eve götürdüğünü, evin banyosunda duvardaki aynayı kaldırarak altında sakladığı tabancayı gösterdiğini ve "Beni aldatırsan ve bu köyden gidersen, senin de sonun Mekiye gibi olacak." dediğini ifade etti.