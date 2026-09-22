AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim takvimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim yok. Seçimler 2028 yılı içinde olacak diye düşünebilirsiniz" dedi. Yavuz, seçimlerin mevcut takvim içinde yapılacağını belirtirken, AK Parti'nin seçimlerin 2028 yılı içinde daha erken bir tarihe alınması yönündeki beklentisini de açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Eskişehir'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Yavuz, şu anda AK Parti'nin seçimlerin erkene alınmasına yönelik alınmış bir kararı bulunmadığını söyledi. Yavuz, "Öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim yok. Seçimler 2028 yılı içinde olacak diye düşünebilirsiniz" ifadelerini kullandı. "SEÇİMLER ZAMANINDA OLACAK" Seçimlerin zamanında yapılacağını belirten Yavuz, mevcut takvimde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 2028 yılı içinde yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Yavuz, seçim tarihinin erkene alınması halinde bunun Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gibi yollarla mümkün olabileceğini söyledi. AK Parti'nin beklentisine de değinen Yavuz, seçimlerin 2028 yılı içinde mevcut tarihten 1-2 hafta önce yapılması yönünde bir yaklaşım bulunduğunu dile getirdi.

(Fotoğraf: DHA) "İŞ ZAMANI" MESAJI Partisinin şu anda seçimden ziyade çalışmalara odaklandığını belirten Yavuz, Cumhurbaşkanı, bakanlar, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve teşkilatların çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yavuz, "2028'e kadar bu böyle devam edecek" diyerek parti teşkilatlarının saha çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Yavuz, açıklamasında yeni anayasa çalışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki 10 kişilik komisyonda kendisinin de yer aldığını belirten Yavuz, çalışmaların belirli bir aşamaya geldiğini söyledi. Yavuz, hazırlanan çalışmanın Başkan Erdoğan'a sunulacağını belirterek, yeni ve sivil bir anayasa hedefinin devam ettiğini ifade etti.