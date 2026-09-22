İş kazası denince akıllara genellikle fabrika, ofis ya da makine başında yaşanan kazalar geliyor. Ancak iş kazasının kapsamı bunlarla sınırlı değil. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Avukat Batuhan Bulut, işverenin organize ettiği etkinliklerde yaşanan bazı olayların da iş kazası kapsamında değerlendirilebileceğini anlattı.

İş kazası kavramının yalnızca işçinin görevini yaptığı sırada, fabrika veya ofis içerisinde yaşanan olaylarla sınırlı olmadığı belirtildi. A Haber muhabiri, konuyu Avukat Batuhan Bulut'a sorarak iş kazası kapsamına giren durumları gündeme getirdi. Bulut, iş kazasının değerlendirilmesinde olayın nerede meydana geldiğinin yanı sıra işverenin organizasyonuyla bağlantısının da önem taşıdığını ifade etti.

HALI SAHA MAÇINDAKİ KALP KRİZİ İŞ KAZASI SAYILABİLİR Mİ?

Konunun dikkat çeken örneklerinden biri ise işveren tarafından düzenlenen halı saha turnuvası oldu. A Haber muhabiri, bir kurumun çalışanları için düzenlediği halı saha turnuvasında bir çalışanın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi durumunu gündeme getirdi.

Vural, "Bir kurum kendi çalışanları için bir halı saha turnuvası düzenliyor ve düzenlenen bu halı saha turnuvasında o kurumun çalışanlarından birisi kalp krizi geçiriyor ve ardından hayatını kaybediyor. Bu durumda kurum tarafından düzenlendiği için iş kazası sayılıyor." ifadeleriyle örneği aktardı.

Bu durum üzerine vatandaşların da "Kurumun düzenlediği herhangi bir aktivitede de geçerli mi?" sorusunu gündeme getirdiği belirtildi.

"İŞVERENİN ORGANİZASYONU ÖNEMLİ"

Avukat Batuhan Bulut, iş kazası değerlendirmesinde işverenin organizasyonundaki rolüne dikkat çekti. Bulut, işverenin etkinliği organize etmesi, masrafların bir bölümünü karşılaması ve çalışanların şirket organizasyonu kapsamında etkinliğe katılması gibi unsurların değerlendirmede önem taşıyabileceğini söyledi.

Bulut, "İşçinin illa ofiste ya da fabrikada olması, o esnada onun başına gelen olayın bir iş kazası olarak nitelendirilmesi zorunlu değil" dedi.

İŞVERENİN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLER MERCEKTE

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın sorusu üzerine Bulut, işverenin organizasyonu kapsamında iş yeri dışında meydana gelen olayların da bazı koşullarda iş kazası olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Bulut, işverenin çalışanları için düzenlediği organizasyonun niteliğinin ve olayın bu organizasyonla bağlantısının incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle şirket tarafından kurulan bir takımın katıldığı ve masrafların bir bölümünün işveren tarafından karşılandığı futbol müsabakası gibi etkinliklerde, olayın iş kazası kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

"İŞÇİNİN FABRİKADA OLMASI ŞART DEĞİL"

İş kazası değerlendirmesinde asıl noktanın olayın işverenin iş organizasyonuyla bağlantısı olduğunu belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun işverenin bir iş organizasyonu ile ilgili olarak mı olup olmadığı, bir de bunun ne şekilde gerçekleşmiş olduğu önemli. İşçinin illa ofiste ya da fabrikada olması, o esnada onun başına gelen olayın bir iş kazası olarak nitelendirilmesi zorunlu değil."

Bulut, işverenin organizasyonu çerçevesinde, iş yeri dışında gerçekleşen bazı olayların da şartlarına göre iş kazası kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi.

Bu nedenle bir olayın iş kazası olup olmadığının belirlenmesinde, yalnızca olayın gerçekleştiği yere değil, işverenin organizasyonuyla olan bağlantısına ve olayın gerçekleşme koşullarına da bakılması gerektiği belirtildi.