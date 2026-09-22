Başkent Ankara'da halk sağlığını hiçe sayan sahte gıda satışına geçit verilmedi! Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, niteliği değiştirilmiş 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi. Sağlığı tehdit eden ürünler imha edilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda H.A'ya ait iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine KOM ekipleri ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi.

1333 KİLOGRAM ET VE ET ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin iş yerinde gerçekleştirdiği aramada, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve niteliği değiştirilmiş 1333 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi.

Vatandaşların sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek istenen ürünlere ekiplerce el konuldu.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen et ve et ürünleri, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Halk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen ürünler ekipler tarafından imha edildi.

Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.