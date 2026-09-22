Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldi. Görüşmede çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak hassasiyet taşıyan konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile Türkevi'nde bir araya geldi.

BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti. Görüşmede çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere iki tarafın ortak hassasiyet taşıdığı konular ele alındı.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatima Maada Bio ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emine Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi, Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanı, değerli dostum Fatima Maada Bio Hanımefendi ile Türkevi'nde buluştuk.

Çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak hassasiyet taşıdığımız pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk."