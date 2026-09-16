İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik çilesi sürüyor. Sabah saatlerinde hafif yağışın da etkisiyle Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, akşam saatleri yaklaşırken megakent genelinde yeniden yükselişe geçti. İş çıkış yoğunluğu henüz tam olarak başlamadan kent genelindeki trafik yüzde 72 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki saatlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Okulların açılması ve yağışlı havanın etkisiyle İstanbul'da gün boyunca trafik yoğunluğu dikkat çekici seviyelere ulaştı. Akşam saatleri yaklaşırken kent genelindeki araç yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

İş çıkış saatinin henüz tam anlamıyla başlamamasına rağmen ana arterlerde araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Akşam saatlerinde milyonlarca İstanbullunun yollara çıkmasıyla birlikte yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE YOĞUNLUK DAHA DA ARTABİLİR

Özellikle iş çıkış saatlerinde ana arterler, köprü bağlantıları ve otoyollarda trafik yükünün artabileceği değerlendiriliyor. Sürücülerin yoğunluk nedeniyle alternatif güzergahlara yöneldiği görülüyor.

YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE TRAFİĞİ VURDU

İstanbul güne de yoğun trafikle başladı. Sabah saatlerinde etkili olan hafif yağmur, ana arter ve bağlantı yollarındaki araç yoğunluğunu artırdı. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar yükselirken, Avrupa Yakası'nda yüzde 63, kent genelinde ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

Özellikle Anadolu Yakası'nda birçok noktada araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk Ümraniye'ye, Avrasya Tüneli'ndeki trafik ise Yenisahra'ya kadar uzandı.

D-100'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Kartal ile Kadıköy arasında bazı bölümlerde trafik durma noktasına geldi. Ankara istikametinde ise Göztepe, Ataşehir ve Maltepe'de yoğunluk yaşandı.

TEM VE ŞİLE OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında araçlar ağır ilerledi. Ankara istikametinde ise Ataşehir-Sancaktepe ile Sultanbeyli arasındaki güzergahta yoğunluk görüldü.

Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ve Çekmeköy'ün bazı kesimlerinde her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu.

AVRUPA YAKASI'NDA DA TRAFİK ARTTI

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Esenyurt, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de yoğunluk gözlendi.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar ve Beylikdüzü mevkilerinde, Edirne istikametinde ise Bahçelievler'de trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e ulaşan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 63 olarak ölçülürken kent genelinde yüzde 71'e çıktı. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 72 seviyesine ulaştı.