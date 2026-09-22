Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis
Ankara'da kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, "intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uygun, "eziyet etme" suçundan ise beraat etti.
Ankara'da 2020 yılında evinde ölü bulunan Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada yargılanan Ümitcan Uygun hakkında karar verildi.
Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili davada mahkeme, Uygun'u "intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.
"EZİYET ETME" SUÇUNDAN BERAAT
Mahkeme, Ümitcan Uygun hakkında yöneltilen "eziyet etme" suçlamasıyla ilgili ise beraat kararı verdi.
Böylece Uygun, davada bir suçtan hapis cezası alırken, diğer suçlama yönünden beraat etmiş oldu.
SEMA ESEN'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YARGILANIYORDU
Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu. Esen'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında dava açılmıştı.
Dava sürecinde Uygun hakkında "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlamaları kapsamında yargılama yapıldı.