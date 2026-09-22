Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis

Ankara'da kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, "intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uygun, "eziyet etme" suçundan ise beraat etti.