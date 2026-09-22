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Asrın felaketinin izleri siliniyor: Kahramanmaraş'ta 750 bin metreküplük enkaz dağları geri dönüştürülüyor

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Asrın felaketinin izleri siliniyor: Kahramanmaraş'ta 750 bin metreküplük enkaz dağları geri dönüştürülüyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından Karacasu’ya taşınan enkazın yaklaşık 200 bin metreküpü agregaya dönüştürülerek altyapı ve yol projelerine kazandırıldı. Yaklaşık 750 bin metreküp enkazın bulunduğu 40 bin metrekarelik sahanın 1,5-2 yıl içinde tamamen temizlenmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Enkaz ve Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi'nde, 6 Şubat depremlerinden kalan yıkıntılar yeniden kullanıma hazırlanıyor. Yaklaşık 40 bin metrekarelik sahada bulunan 750 bin metreküp enkazın 200 bin metreküplük bölümü agregaya çevrilerek ekonomiye kazandırıldı.

Asrın felaketinin izleri siliniyor: Kahramanmaraş'ta 750 bin metreküplük enkaz dağları geri dönüştürülüyor - 1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 milyon liralık yatırımla hizmete alınan tesis, günlük 4 bin ton enkaz atığını ayrıştırma kapasitesine sahip. Depremde yıkılan veya kontrollü biçimde yıkımı yapılan binalardan çıkan malzemeler tesise taşınarak türlerine göre ayrılıyor.

Asrın felaketinin izleri siliniyor: Kahramanmaraş'ta 750 bin metreküplük enkaz dağları geri dönüştürülüyor - 2

BETON DEMİR VE ASFALT YENİDEN KULLANILIYOR

Tesise getirilen beton, demir, asfalt, metal, plastik ve diğer geri dönüştürülebilir malzemeler farklı işlemlerden geçiriliyor. Ayrıştırılan beton parçaları kırılarak agregaya dönüştürülürken kullanılabilir durumdaki diğer malzemeler de geri dönüşüm sürecine alınıyor.

Elde edilen malzemeler Kahramanmaraş genelindeki altyapı çalışmaları ile yol yapım ve onarım projelerinde kullanılıyor. Böylece enkazın oluşturduğu çevresel yük azaltılırken belediye çalışmalarında kullanılabilecek yeni ham madde elde ediliyor. Uygulamayla maliyetlerin düşürülmesi ve doğal kaynak tüketiminin sınırlandırılması amaçlanıyor.

Asrın felaketinin izleri siliniyor: Kahramanmaraş'ta 750 bin metreküplük enkaz dağları geri dönüştürülüyor - 3

TESİS İKİ YILDA 200 BİN METREKÜP ENKAZI İŞLEDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Abdülaziz Büyükçapar, tesisin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Japon hükümetinin finansal desteğiyle kurulduğunu belirtti.

Büyükçapar, sahadaki çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu sahada yaklaşık 750 bin metreküp enkaz ve yıkıntı atığımız mevcut. Bu atıkların ortadan kaldırılması için öncelikle sahadaki metal ve plastik gibi geri dönüştürülebilir atıklar ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı. Ardından depremin ortaya çıkan enkaz ve moloz çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için Büyükşehir Belediyemiz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Japon hükümetinin finansal desteğiyle Karacasu Enkaz ve Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Tesisimizi kurduk. Yaklaşık iki yıldır bu tesisimizde 200 bin metreküp enkaz atığı agregaya dönüştürülerek tekrar ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oldu. Burada görülen bütün enkaz atıkları yeniden kırılarak agregaya dönüştürülerek buradan kaldırılacak. Hem burada oluşmuş olan çevre kirliliğini önleyeceğiz, ortadan kaldıracağız hem de bu molozları yeniden ekonomiye kazandırmış olacağız. Kalan miktara bakacak olursak, 1,5-2 yıl içerisinde bu sahanın tamamen temizlenmesini öngörüyoruz"

Asrın felaketinin izleri siliniyor: Kahramanmaraş'ta 750 bin metreküplük enkaz dağları geri dönüştürülüyor - 4

SAHANIN TEMİZLENMESİ İÇİN TAKVİM AÇIKLANDI

Karacasu sahasındaki enkazın tamamı aşamalı olarak ayrıştırılacak ve kırma işleminin ardından agregaya dönüştürülecek. Çalışmaların mevcut hızla sürmesi hâlinde 40 bin metrekarelik alanın 1,5-2 yıl içerisinde tamamen temizlenmesi öngörülüyor.

Sürecin tamamlanmasıyla deprem yıkıntılarının oluşturduğu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması ve geri kazanılan malzemelerin kentteki farklı projelerde yeniden kullanılması hedefleniyor.

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