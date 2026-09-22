TESİS İKİ YILDA 200 BİN METREKÜP ENKAZI İŞLEDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Abdülaziz Büyükçapar, tesisin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Japon hükümetinin finansal desteğiyle kurulduğunu belirtti.

Büyükçapar, sahadaki çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu sahada yaklaşık 750 bin metreküp enkaz ve yıkıntı atığımız mevcut. Bu atıkların ortadan kaldırılması için öncelikle sahadaki metal ve plastik gibi geri dönüştürülebilir atıklar ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı. Ardından depremin ortaya çıkan enkaz ve moloz çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için Büyükşehir Belediyemiz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Japon hükümetinin finansal desteğiyle Karacasu Enkaz ve Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Tesisimizi kurduk. Yaklaşık iki yıldır bu tesisimizde 200 bin metreküp enkaz atığı agregaya dönüştürülerek tekrar ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oldu. Burada görülen bütün enkaz atıkları yeniden kırılarak agregaya dönüştürülerek buradan kaldırılacak. Hem burada oluşmuş olan çevre kirliliğini önleyeceğiz, ortadan kaldıracağız hem de bu molozları yeniden ekonomiye kazandırmış olacağız. Kalan miktara bakacak olursak, 1,5-2 yıl içerisinde bu sahanın tamamen temizlenmesini öngörüyoruz"