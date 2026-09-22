Asrın felaketinin izleri siliniyor: Kahramanmaraş'ta 750 bin metreküplük enkaz dağları geri dönüştürülüyor
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından Karacasu’ya taşınan enkazın yaklaşık 200 bin metreküpü agregaya dönüştürülerek altyapı ve yol projelerine kazandırıldı. Yaklaşık 750 bin metreküp enkazın bulunduğu 40 bin metrekarelik sahanın 1,5-2 yıl içinde tamamen temizlenmesi hedefleniyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Enkaz ve Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi'nde, 6 Şubat depremlerinden kalan yıkıntılar yeniden kullanıma hazırlanıyor. Yaklaşık 40 bin metrekarelik sahada bulunan 750 bin metreküp enkazın 200 bin metreküplük bölümü agregaya çevrilerek ekonomiye kazandırıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 milyon liralık yatırımla hizmete alınan tesis, günlük 4 bin ton enkaz atığını ayrıştırma kapasitesine sahip. Depremde yıkılan veya kontrollü biçimde yıkımı yapılan binalardan çıkan malzemeler tesise taşınarak türlerine göre ayrılıyor.
BETON DEMİR VE ASFALT YENİDEN KULLANILIYOR
Tesise getirilen beton, demir, asfalt, metal, plastik ve diğer geri dönüştürülebilir malzemeler farklı işlemlerden geçiriliyor. Ayrıştırılan beton parçaları kırılarak agregaya dönüştürülürken kullanılabilir durumdaki diğer malzemeler de geri dönüşüm sürecine alınıyor.
Elde edilen malzemeler Kahramanmaraş genelindeki altyapı çalışmaları ile yol yapım ve onarım projelerinde kullanılıyor. Böylece enkazın oluşturduğu çevresel yük azaltılırken belediye çalışmalarında kullanılabilecek yeni ham madde elde ediliyor. Uygulamayla maliyetlerin düşürülmesi ve doğal kaynak tüketiminin sınırlandırılması amaçlanıyor.