Gıda manipülatörlerinden ‘pes’ dedirten hile! Bozuk ürünlerden meyve suyu, ölüler adına fatura
Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Emniyet güçlerinin gıda sektöründeki haksız fiyat artışları ve usulsüzlüklere yönelik yürüttüğü ortak operasyonun 394 sayfalık soruşturma raporuna ulaşıldı. Soruşturmada, tarım ve meyve sevkıyatlarında köylülerin kimlik bilgileri kullanılarak milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. 21 yıl önce ölen kişilerden hiç tarım yapmayan aşçılara kadar binlerce sahte "e-Müstahsil Makbuzu" düzenlendiği belirlenirken, meyve suyu için de çürük ürün alıp birinci kalite olarak gösterildiği tespit edildi.
İlk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından usulsüzlük yapan işletme ve kişilerin tespiti istendi. Bakanlık bu talep üzerine 6 başmüfettiş görevlendirerek 1 Ocak 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki yüzlerce firmayı mercek altına aldı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan toplam 394 sayfalık 2 soruşturma raporu doğrultusunda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında ilk etapta 15, ikinci etapta 26 firma hakkında somut usulsüzlükler tespit edildi. Kimliği tespit edilen 41 şüpheliden 38'i 15 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.
KÖY KÖY GEZİP KİMLİK AVCILIĞI YAPTILAR
Soruşturma raporunda, aracıların Anadolu'daki köylerde "TC Kimlik Toplama Şebekesi" kurduğu öğrenildi. Tedarikçi firmalar adına çalışan aracıların köyleri gezerek çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini suistimal ettiği saptandı. İfadelerde yer alan detaylara göre Emrah Y. adlı bir aracının köylere giderek "Sizin ÇKS kaydınız var, ürünleri fabrika veya meyve suyu tesisleri için sizin üzerinizden gönderelim, hiçbir sıkıntı olmaz" bahanesiyle köylülerin kimlik numaralarını topladığı belirlendi. Toplanan kimlik bilgileri üzerinden çiftçilerin bilgisi dışında adlarına milyonlarca liralık hayali sevkiyatlar yazıldığı tutanaklara geçti.
DENETİMLER DUYULUNCA KÖYLERE KOŞUP APAR TOPAR MAKBUZ DAĞITTILAR
Sabah'ın haberine göre Vergi Denetim Kurulu (VDK) müfettişlerinin sahaya inerek yaş sebze ve meyve sektöründe araştırma yapmaya başlamasıyla komisyoncuların büyük bir panikle köylere koştuğu, çiftçilerin eline milyonluk makbuzlar tutuşturarak sahte belgeleri meşrulaştırmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Köylülerin ise adlarına kesilen devasa rakamlı belgelerden ancak ellerine makbuzlar tutuşturulduğunda haberdar olduğu raporda yer aldı.
21 YIL ÖNCE ÖLDÜ ÜZERİNE FATURA KESİLDİ
Müfettişlerin hazırladığı raporlar, sahteciliğin bireysel hatalardan ibaret olmadığını, sistematik bir yöntem olarak kullanıldığını kanıtladı. İncelemelerde binlerce e-Müstahsil makbuzunun 480'den fazla vefat etmiş kişi adına düzenlendiği saptandı. 20 yıl önce hayatını kaybeden kişilerin bile listede yer aldığı görüldü. Göl Meyve'de 65, Ilgın Ceypa'da 57, Kütmey'de 52 ve Ahmet Demir nezdinde 49 ölü kişi adına hayali alım belgesi oluşturulduğu belirlendi. Murat Değirmen'in ise 71.8 milyonluk en yüksek tutarlı makbuzu doğrudan kendi adına kesip "Muhasebecim yapmıştır" dediği öğrenildi.
3 TONLUK KESTANE BİR ANDA 91 TON OLDU
ÇKS verileri ile üretici beyanları karşılaştırıldığında astronomik sapmalar bulundu. Yılda sadece 3 ton kestane üreten çiftçiden 91,9 ton, 70 ton armut satan üreticiden 530 ton, 60 ton sarımsak yetiştiren bir üreticiden ise 800 ton ürün satın alınmış gibi makbuz kesildi. Bahçesinde sadece limon olanlara kayısı, hiç bahçesi olmayanlara kivi, henüz meyve vermeyen fidan sahiplerine ise vişne ve nar satmış gibi makbuz düzenlendi.