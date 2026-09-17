MEYVE SUYU İÇİN ÇÜRÜK ÜRÜN ALIP BİRİNCİ KALİTE GÖSTERDİLER



Çiftçilerin tarlada kalan veya ıskartaya ayrılan çürük, suluk veya döküntü elma, şeftali ve portakalları kilosu 2,5-12 liradan 2,5-6 ton satın aldığı ancak e-Müstahsil makbuzlarında fiyat ve miktarının katbekat üzerinde gösterildiği belirlendi. Soruşturma raporunda, 6 ton çürük elma satan bir çiftçi adına 85 ton sofralık elma, 2,5 ton çürük portakal teslim eden çiftçi adına ise 25 ton 1. kalite portakal satmış gibi makbuz kesildiği görüldü. Hatta köydeki birçok farklı üreticiden toplanan az miktardaki suluk ürünün tek bir çiftçinin kimlik numarasına yüklenerek milyonlarca liralık hayali fatura trafiği yaratıldığı da tutanak altına alındı.

PARAVAN ŞİRKETLERLE VE AMCA-YEĞEN AĞIYLA FİYATLARI KATLADILAR



Raporda ayrıca; tedarik zincirinin yapay şekilde uzatılarak tüketiciye ulaşan fiyatların nasıl katlandığı da araştırıldı. 3 harfli ulusal zincir marketlere doğrudan ürün satabilecek gücü olan tedarikçilerin, araya kendi kurdukları komisyoncu şirketleri sokarak fiyat artırdığı belirlendi. Ataşehir Meyve Sebze Hali'nde yan yana dükkanlarda faaliyet gösteren amca-yeğen şirketleri Sera Ltd. ile Gencer Ltd. arasında da 600 milyon lirayı aşan naylon faturalarla yapay maliyet yaratıldığı tespit edildi. Ayrıca Fransa'da yaşayan gurbetçi İdris Ö. adına 871 bin, hiç tarım yapmamış aşçı Birsen Çaraman adına ise 18,1 milyon liralık sahte makbuz tanzim edildi.

ÇİFTÇİ 20 LİRAYA SATTI, KAYITTA RAKAM KATLANDI



Adana'da 630 dönümlük arazisinde mandalina, greyfurt, portakal ve limon üretimi yapan İsmail Övünç, Acar Agro'ya yaklaşık bin ton mandalinayı toplam 15 milyon liraya sattığını ifade etti. Övünç ayrıca Kara Yaş Sebze Meyve firmasına yaklaşık 90 ton greyfurt sattığını ve karşılığında 2,1 milyon lira ödeme aldığını söyledi. İncelemelerde 4 milyon liralık satış görüldüğü sorulması üzerine Övünç, "Öyle bir satışımız olmadı. Greyfurt kg fiyatı yaklaşık 20 TL'dir. Bu belirttiğiniz rakam imkânsız." dedi. Övünç, satış yaptığı gözüken Gündüz Mey-Pak adlı firmayı da ilk kez müfettişlerden duyduğunu ve bu firmaya herhangi bir satışının olmadığını anlattı.

ÜRETMEDİĞİ ELMALARI SATMIŞ GÖRÜNÜYOR



Muğla'dan çiftçi İsmail Keleş ise 2025'te Küzenler Gıda ve Acarlar adlı iki alıcıya portakal sattığını, bunun dışında 2025 ve 2026'da herhangi bir satışı bulunmadığını ifade ederken Makbuzlarda Ilgın Ceypa ve Topraktan Group adlı firmalara satış yapılmış gibi görünen Keleş, söz konusu şirketleri ilk kez duyduğunu söyledi. Keleş, "Topraktan Group sanki benden elma ve nar da almış gibi müstahsil makbuzu düzenlemiştir. Oysa ki benim elma ve nar üretimim yok." dedi.