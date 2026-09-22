Antakya’da seyir halindeki minibüs alev aldı: Motor kısmındaki yangın kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Motor bölümünden yükselen alevlere ekipler hızla müdahale ederken, yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
MİNİBÜSÜN MOTORUNDAN ALEVLER YÜKSELDİ
Yangın, Antakya ilçesine bağlı Kuruyer Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki minibüsün motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
ALEVLER BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, minibüsün motor bölümündeki yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevlerin çevreye yayılması önlendi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
ARAÇTA HASAR OLUŞTU
Yangının kontrol altına alınmasının ardından araçta ve çevresinde soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle minibüste hasar meydana geldi.