MİNİBÜSÜN MOTORUNDAN ALEVLER YÜKSELDİ Yangın, Antakya ilçesine bağlı Kuruyer Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki minibüsün motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

ALEVLER BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, minibüsün motor bölümündeki yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevlerin çevreye yayılması önlendi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Yangının kontrol altına alınmasının ardından araçta ve çevresinde soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle minibüste hasar meydana geldi.