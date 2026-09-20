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Hatay'da koca dehşeti! Kadını korkunç şekilde katletti

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hatay'da koca dehşeti! Kadını korkunç şekilde katletti

Hatay'ın Payas ilçesinde 47 yaşındaki Emine Çil, eşi K.Ç. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, çiftin ayrılma aşamasında olduğu iddia edildi.

Olay, Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; 54 yaşındaki K.Ç., 47 yaşındaki eşi Emine Çil'i pompalı tüfekle vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Çil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

K.Ç., olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Öte yandan çiftin ayrılma aşamasında olduğu iddia edildi.

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