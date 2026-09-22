İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’nün örgütsel bağlılığını ve devamlılığını sağlamak amacıyla evlilikleri yönlendirdiği belirtilen ‘izdivaç sorumlularına’ yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 13 adrese yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün 'izdivaç sorumluları' olarak adlandırdığı kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde evliliklerin belirli kriterlere göre yönlendirildiği ve adaylara ilişkin bilgilerin toplanarak kayıt altına alındığı tespit edildi.

ADAYLAR İÇİN AYRINTILI BİLGİLER TOPLANMIŞ

Yapılan incelemelerde adayların yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgilerin toplandığı belirlendi.

Adaylara ait fotoğrafların da temin edilerek havuz oluşturulduğu, örgütsel kriterlere uygun görülen kişilerin bu bilgiler doğrultusunda eşleştirildiği tespit edildi.

DİJİTAL GRUPLAR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLMÜŞ

Örgütün söz konusu faaliyetleri dijital platformlarda oluşturulan gruplar üzerinden de yürüttüğü belirlendi.

5 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün 'izdivaç sorumlusu' olduğu değerlendirilen Merve Daştan'ın dijital materyalleri de incelemeye alındı.

İncelemeler sonucunda FETÖ'nün izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında İstanbul'da 2, Ankara'da 1, Kocaeli'de 2, Karabük'te 2, Denizli'de 3, Gaziantep'te 1, Kayseri'de 1 ve Samsun'da 1 adrese baskın yapıldı.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.