-°C
CANLI YAYIN

Hatay Altınözü’nde traktör dehşeti: Devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Hatay Altınözü’nde traktör dehşeti: Devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktör, 3 kişinin altında kalmasına neden oldu. Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle traktörün altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

TRAKTÖR DEVRİLDİ, 3 KİŞİ ALTINDA KALDI
Kaza, Altınözü ilçesine bağlı Atayurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı.

Hatay Altınözü’nde traktör dehşeti: Devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı - 1

EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, traktörün altında kalan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

YARALILAR SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Ekiplerin müdahalesiyle traktörün altında kalan 3 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay Altınözü’nde traktör dehşeti: Devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı - 2

Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürdü.

Hatayda 500 bin TLlik altın paniği!Hatayda 500 bin TLlik altın paniği! HATAY'DA 500 BİN TL'LİK ALTIN PANİĞİ!
Hatayda konteyner evde korkutan yangınHatayda konteyner evde korkutan yangın HATAY'DA KONTEYNER EVDE KORKUTAN YANGIN

#Hatay #Altınözü
Manisa Turgutlu'da okula silahlı saldırı! Yaralılar var
Sonraki Haber
Manisa Turgutlu'da okula silahlı saldırı! Yaralılar var
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın