Hatay Altınözü’nde traktör dehşeti: Devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktör, 3 kişinin altında kalmasına neden oldu. Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle traktörün altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
TRAKTÖR DEVRİLDİ, 3 KİŞİ ALTINDA KALDI
Kaza, Altınözü ilçesine bağlı Atayurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, traktörün altında kalan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.
YARALILAR SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Ekiplerin müdahalesiyle traktörün altında kalan 3 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
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