TRAKTÖR DEVRİLDİ, 3 KİŞİ ALTINDA KALDI

Kaza, Altınözü ilçesine bağlı Atayurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralandı.