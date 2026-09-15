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Hatay'da konteyner evde korkutan yangın

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hatay'da konteyner evde korkutan yangın

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Altınözü ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle konteynerde yangın çıktı. Yangını fark eden ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için gerekli emniyet tedbirleri de alındı. Ekiplerin müdahalesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken yangınla ilgili çalışmalar tamamlandı.

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