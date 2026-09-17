Abdurrahman Aysu cinayetinde 10 yıl sonra yeni gelişme: Oğlu dahil 3 kişi tutuklandı
Manisa Akhisar'da 2016 yılında başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan 54 yaşındaki Abdurrahman Aysu cinayetinde dosya yıllar sonra yeniden açıldı. Özel ekiplerin çalışması sonucu 7 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında Aysu'nun oğlu Soner Aysu'nun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Soruşturmada cinayetin işlenişine ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Abdurrahman Aysu cinayetinde dosya yeniden açıldı.
Aysu, 20 Mart 2016'da kayboldu. Aradan 13 gün geçtikten sonra Aysu'nun cansız bedeni, Akhisar'daki Cin Deresi mevkiinde bulundu. Aysu'nun kıyafetlerinin çıkarılmış ve başının gövdesinden ayrılmış olduğu belirlendi. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada uzun süre failler tespit edilemedi.
AİLE İÇİNDEKİ GERİLİM DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma detaylarına göre Aysu, 2012 yılında geçirdiği ağır iş kazası sonucu parmaklarını kaybetti. Yaşadığı olayın ardından psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Aysu'nun, sosyal medya üzerinden çevresindeki kadınlara ve akrabalarına uygunsuz fotoğraflar gönderdiği belirlendi.
Bu durumun aile içerisinde tartışmalara ve huzursuzluğa neden olduğu aktarıldı.
MÜGE ANLI DA DOSYAYI GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Aysu cinayetinde sonuç alınamaması üzerine maktulün kız kardeşi Esengül Aladağ, 2021 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi.
Programda Aysu'nun ailesi ve yakınlarının ifadelerine başvuruldu. Özellikle maktulün küçük oğlu Soner Aysu'nun açıklamaları dikkat çekti.
OĞLU SONER AYSU'NUN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Soner Aysu, babasının sosyal medya üzerinden çevresindeki kadınlara ve akrabalarına uygunsuz fotoğraflar gönderdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ben de bir genç olduğum için o fotoğrafları görmek istemedim. Arkadaşlarım bile söylüyordu. En ufak kavgamızda bizi karakola şikayet ediyordu. Ben de korkuyordum."
CİNAYET DOSYASI YILLAR SONRA YENİDEN ELE ALINDI
Yıllar önce ATV ekranlarında da gündeme gelen Abdurrahman Aysu cinayetinde dosya yeniden ele alındı.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Manisa, İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında Abdurrahman Aysu'nun oğlu Soner Aysu, Aysu'nun uygunsuz fotoğraflar gönderdiği akrabası Asya Çay ve Asya Çay'ın oğlu Umut Can Keskiner de yer aldı.
SONER AYSU, ASYA ÇAY VE UMUT CAN KESKİNER TUTUKLANDI
Soner Aysu, Asya Çay ve Umut Can Keskiner; "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "suçu bildirmeme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamaları kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SORUŞTURMADA CİNAYETİN İŞLENİŞİNE İLİŞKİN İDDİA
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, cinayeti asıl gerçekleştiren kişinin Umut Can Keskiner olduğu değerlendirildi.
Maktulün oğlu Soner Aysu'nun ise babasının çevresine ve ailesine yönelik itibarını zedelediği değerlendirilen eylemlerine son vermek ve intikam almak amacıyla yakın arkadaşı ve akrabası olan Keskiner'e cinayetin işlenmesinde yardım ettiği öne sürüldü.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.