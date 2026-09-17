Aysu, 20 Mart 2016'da kayboldu. Aradan 13 gün geçtikten sonra Aysu'nun cansız bedeni, Akhisar'daki Cin Deresi mevkiinde bulundu. Aysu'nun kıyafetlerinin çıkarılmış ve başının gövdesinden ayrılmış olduğu belirlendi. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada uzun süre failler tespit edilemedi.

Bu durumun aile içerisinde tartışmalara ve huzursuzluğa neden olduğu aktarıldı.

Soruşturma detaylarına göre Aysu, 2012 yılında geçirdiği ağır iş kazası sonucu parmaklarını kaybetti. Yaşadığı olayın ardından psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Aysu'nun, sosyal medya üzerinden çevresindeki kadınlara ve akrabalarına uygunsuz fotoğraflar gönderdiği belirlendi.

OĞLU SONER AYSU'NUN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Soner Aysu, babasının sosyal medya üzerinden çevresindeki kadınlara ve akrabalarına uygunsuz fotoğraflar gönderdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bir genç olduğum için o fotoğrafları görmek istemedim. Arkadaşlarım bile söylüyordu. En ufak kavgamızda bizi karakola şikayet ediyordu. Ben de korkuyordum."

CİNAYET DOSYASI YILLAR SONRA YENİDEN ELE ALINDI

Yıllar önce ATV ekranlarında da gündeme gelen Abdurrahman Aysu cinayetinde dosya yeniden ele alındı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Manisa, İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ʺCanavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeʺ, ʺsuçu bildirmemeʺ ve ʺsuç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeʺ suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkarılan Soner Aysu, Asya Çay ve Umut Can Keskiner tutuklandı.