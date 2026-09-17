Çaycı ve Taştekin'in son olarak "Besici Ali" lakabıyla bilinen arkadaşları Ali Aydıner'e ait besihanede görüldüğü öne sürüldü. Polis ekipleri, iki kayıp kişinin arkadaşı olan Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Taştekin ve Çaycı ailelerinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 14 Ocak 2026'da yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

Yargıtay kararında, kayıp kişilerin cesetlerinin bulunamamasının tek başına hayatta oldukları anlamına gelmeyeceğine dikkat çekildi. Kararda, Taştekin ve Çaycı'nın uzun yıllardır sınırlı bütçeyle yaşamlarını sürdürdükleri, buna rağmen maaşlarını çekmedikleri ve herhangi bir resmi işlem yapmadıkları belirtilerek yaşamlarının devam ettiğine ilişkin herhangi bir emare bulunmadığı vurgulandı.

Kararda ayrıca iki kişinin en son görüldükleri besihaneye ait evde yapılan canlı yayın, baz istasyonlarından elde edilen sinyaller ve kayıp kişilerin telefonlarından çıkarılan SIM kartların Ali Aydıner üzerinden çıkması gibi delillere yer verildi.

Yargıtay, sanığın cinayet şüphelerini başka kişilerin üzerine çekmeye çalıştığı yönündeki değerlendirmelere de dikkat çekti.