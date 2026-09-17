Çifte cinayet davasında yıllar sonra gelen karar! Beraat eden sanık 2 kez müebbet hapse çarptırıldı
Isparta'da 2017 yılında kaybolan Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı'yı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıp delil yetersizliğinden beraat eden Ali Aydıner, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Aydıner, iki kişiyi kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapse mahkum edildi.
Isparta'da iplik fabrikasında çalışan Korhan Taştekin (34) ile Zehra Çaycı (24), 10 Ağustos 2017'de ortadan kayboldu. İki kişinin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çaycı ve Taştekin'in son olarak "Besici Ali" lakabıyla bilinen arkadaşları Ali Aydıner'e ait besihanede görüldüğü öne sürüldü. Polis ekipleri, iki kayıp kişinin arkadaşı olan Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı.
Tutuklanan Aydıner hakkında, "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
7 Ocak 2021'de görülen duruşmada mahkeme heyeti, delil yetersizliği gerekçesiyle Aydıner'in beraatine ve tahliyesine karar verdi.
YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU
Taştekin ve Çaycı ailelerinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 14 Ocak 2026'da yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.
Yargıtay kararında, kayıp kişilerin cesetlerinin bulunamamasının tek başına hayatta oldukları anlamına gelmeyeceğine dikkat çekildi. Kararda, Taştekin ve Çaycı'nın uzun yıllardır sınırlı bütçeyle yaşamlarını sürdürdükleri, buna rağmen maaşlarını çekmedikleri ve herhangi bir resmi işlem yapmadıkları belirtilerek yaşamlarının devam ettiğine ilişkin herhangi bir emare bulunmadığı vurgulandı.
Kararda ayrıca iki kişinin en son görüldükleri besihaneye ait evde yapılan canlı yayın, baz istasyonlarından elde edilen sinyaller ve kayıp kişilerin telefonlarından çıkarılan SIM kartların Ali Aydıner üzerinden çıkması gibi delillere yer verildi.
Yargıtay, sanığın cinayet şüphelerini başka kişilerin üzerine çekmeye çalıştığı yönündeki değerlendirmelere de dikkat çekti.
"KORHAN İLE ZEHRA'YI BEN ÖLDÜRDÜM" BEYANI DOSYADA
Yargıtay kararında, Ali Aydıner'in Korhan Taştekin'in boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Özlem Singeç'e söylediği belirtilen, "Korhan ile Zehra'yı ben öldürdüm" şeklindeki beyanı da dosyadaki önemli unsurlar arasında gösterildi.
Bozma kararının ardından Aydıner yeniden tutuklandı ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başladı.
SAVCI 2 KEZ MÜEBBET İSTEDİ
Davanın son duruşması 8 Eylül'de görüldü. Duruşmada Korhan Taştekin'in annesi Fadime Taştekin, eski eşi Özlem Singeç, Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ali Aydıner ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Aydıner'in iki kişiyi "kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
SANIK: BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM
Mütalaanın ardından savunması alınan Ali Aydıner, suçlamaları kabul etmedi.
Aydıner, "Beni aileler tanır. Böyle bir şey yapmayacağımı bilirler. Böyle bir şey yapmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Davacı taraflar ise savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.
2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, Ali Aydıner'i Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı'yı kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Heyet ayrıca sanığın herhangi bir pişmanlık duyduğuna ilişkin kanaat oluşmadığını belirterek cezada indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.