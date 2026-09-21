MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde 2 milyar TL'’lik işlemi durduruldu
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Fon soruşturması kapsamında Hedef Yatırım Bankası’nın İsviçre merkezli Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabına göndermek istediği 2 milyar TL’lik işlem, karşılığındaki 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediğinin belirlenmesi üzerine MASAK tarafından durduruldu.
Fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi.
Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi.
İşlemin mahiyetinin "swap işlemi" olarak bildirildiği öğrenildi.
HESABA AKTARILMADAN HAREKETE GEÇİLDİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği, söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi.
Bu tespit üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL'lik işlemin durdurulmasına karar verdi.