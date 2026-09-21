MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde 2 milyar TL'’lik işlemi durduruldu

Fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi.

İşlemin mahiyetinin "swap işlemi" olarak bildirildiği öğrenildi.

HESABA AKTARILMADAN HAREKETE GEÇİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği, söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi.