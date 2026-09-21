Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan traktörün römorkundaki Antep fıstıkları yola saçıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Yavuzeli ilçesi girişinde meydana geldi.

İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Yavuzeli istikametine seyreden Yunus K. (32) idaresindeki 44 LF 197 plakalı traktör ile aynı yönde seyir halinde olan Mustafa H. (63) kontrolündeki 34 HE 8769 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza sonrası traktör yan yatarken, römorktaki Antep fıstıkları yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü ile traktörde yolcu olarak bulunan Mustafa K. (66), ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.