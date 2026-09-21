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DMM duyurdu! Dışişleri Bakanlığı'nın adı kullanılarak hazırlanan Uganda konulu belge sahte çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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DMM duyurdu! Dışişleri Bakanlığı'nın adı kullanılarak hazırlanan Uganda konulu belge sahte çıktı

Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak "Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın Tehditleri Hakkında" başlığıyla yayımlanan metnin sahte olduğu ortaya çıktı. DMM, dijital imkanlarla kurgulanan belgeye itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak "Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın Tehditleri Hakkında" başlığıyla yayımlanan metnin sahte olduğunu duyurdu.

DMM, Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak Uganda'ya yönelik hazırlanan belgenin sahte olduğunu belirtti. (Foto: X- Ekran Görüntüsü) DMM, Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak Uganda'ya yönelik hazırlanan belgenin sahte olduğunu belirtti. (Foto: X- Ekran Görüntüsü)

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Dışişleri Bakanlığı amblemi ve anteti kullanılarak 'Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın Tehditleri Hakkında' başlığıyla yayımlanan metin tamamen sahtedir. Dışişleri Bakanlığımızın veya ilgili kurumlarımızın internet sitesinde ya da resmi iletişim kanallarında böyle bir açıklama veya duyuru yer almadığı Kampala Büyükelçiliğimiz tarafından duyurulmuştur."

Söz konusu asılsız belgenin dijital imkanlarla sahte bir şekilde kurgulandığı ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı vurgulanan açıklamada, gerçek olmayan bilgi ve sahte belgeler üzerinden yürütülen bu tür dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, resmi bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili resmi kurumlarına ait yayın mecralarının takip edilmesi istendi.

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