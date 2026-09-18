İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformları ve basın-yayın organlarında yer alan "orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. (Foto: Resmi Kurum)

HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

DMM, Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesi kapsamında yapılan işlemlerin, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile taşlık, kayalık ve verimsiz nitelikteki alanları kapsadığını bildirdi.

Açıklamada, uygulamanın orman varlığında azalmaya yol açmadığı vurgulandı.

"NET ORMAN VARLIĞI ARTIRILIYOR"

DMM tarafından yapılan açıklamada, mevzuat gereği orman vasfından çıkarılan alanların karşılığında daha geniş ölçekte yeni ağaçlandırma yükümlülüğü doğduğu belirtilerek, bu uygulamayla net orman varlığının artırıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm adımlar; uzman heyetlerin teknik incelemeleri, bilimsel değerlendirmeler ve katı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir."

DMM'DEN "RESMİ AÇIKLAMALARI DİKKATE ALIN" ÇAĞRISI

DMM, rutin kamu faaliyetlerinin çarpıtılarak kamuoyunun manipüle edilmesini amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, vatandaşların orman alanlarına ilişkin iddialarda yalnızca yetkili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması çağrısında bulunuldu.