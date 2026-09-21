Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Fransa'dan dönen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 şüphelinin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "fuhuşa aracılık" suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturmada 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi.

Toplam 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt dışında olduğunu belirterek, en kısa sürede Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini söylemişti.