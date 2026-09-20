Türkiye’nin tatbikatı Atina’yı korkuttu! Yunan Silahlı Kuvvetleri alarma geçti
Türkiye’nin Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de 20-25 Eylül'de 100 gemi ile gerçekleştireceği Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Yunanistan’da yakından takip ediliyor. Yunan basını, Türk filosunun faaliyetlerini izleyen Atina’nın deniz kuvvetlerine bağlı unsurlarını, denizaltılarını ve gözetleme araçlarını Ege’de kritik bölgelere konuşlandırdığını yazdı.
Yunanistan merkezli Greek City Times, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nı "Yunanistan alarmda" başlığıyla gündemine taşıdı. Haberde, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının (GEETHA) Türk Deniz Kuvvetleri'nin hareketlerini yakından takip ettiği belirtildi. Yunan deniz unsurları, denizaltıları ve gözetleme araçlarının da Türk filosunun faaliyetlerini izlemek amacıyla Ege'deki kritik noktalara sevk edildiği aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığının 18 Eylül tarihli resmi duyurusuna göre Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilecek. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da katılacak. Tatbikat kapsamında harekâta hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirilecek.
TCG ANADOLU DOĞU AKDENİZ'DE
Tatbikatın öne çıkan bölümlerinden biri 24 Eylül'de gerçekleştirilecek. Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu üzerinde icra edilecek. Greek City Times, TCG Anadolu'nun tatbikattaki rolüne ayrıca dikkat çekerek geminin Türkiye'nin kıyılarının ötesinde operasyon gerçekleştirme kapasitesinin önemli unsurlarından biri olduğunu yazdı.
ATİNA TÜRK FİLOSUNUN HAREKETLERİNİ İZLİYOR
Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Yunan basınındaki haberde Atina'nın, Denizkurdu-I süresince Türk filosunun hareketlerini yakın takibe aldığı belirtildi. GEETHA'nın Yunan birliklerinin hazırlık seviyesini artırdığı, Ege'deki belirli noktalarda deniz ve gözetleme unsurlarının görevlendirildiği kaydedildi.
Greek City Times, tatbikatı Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar çerçevesinde değerlendirdi. Haberde, deniz yetki alanları, adaların askerî statüsü ve "Mavi Vatan" yaklaşımı gibi iki ülkenin farklı görüşlere sahip olduğu başlıklara da yer verildi.
Yunan basınında yer alan değerlendirmeler, Denizkurdu-I/2026'nın Atina tarafından askerî açıdan yakından izlendiğini ortaya koydu. Yunanistan'ın denizaltılar dahil çeşitli deniz ve gözetleme unsurlarını devreye alması, özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere yönelik takibin artırıldığını gösteriyor.