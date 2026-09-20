Yunanistan merkezli Greek City Times, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nı "Yunanistan alarmda " başlığıyla gündemine taşıdı. Haberde, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının (GEETHA) Türk Deniz Kuvvetleri'nin hareketlerini yakından takip ettiği belirtildi. Yunan deniz unsurları, denizaltıları ve gözetleme araçlarının da Türk filosunun faaliyetlerini izlemek amacıyla Ege'deki kritik noktalara sevk edildiği aktarıldı.

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Milli Savunma Bakanlığının 18 Eylül tarihli resmi duyurusuna göre Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilecek. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da katılacak. Tatbikat kapsamında harekâta hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirilecek.

TCG ANADOLU DOĞU AKDENİZ'DE

Tatbikatın öne çıkan bölümlerinden biri 24 Eylül'de gerçekleştirilecek. Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu üzerinde icra edilecek. Greek City Times, TCG Anadolu'nun tatbikattaki rolüne ayrıca dikkat çekerek geminin Türkiye'nin kıyılarının ötesinde operasyon gerçekleştirme kapasitesinin önemli unsurlarından biri olduğunu yazdı.