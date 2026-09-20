Boyundan beyne kan taşıyan ana damarların sağlam olduğu, hastanede yapılan tetkiklerde damarlarda yırtılma, ayrışma veya tıkanıklık tespit edilmediği belirtildi.

Raporda Topay'ın boyun omurlarının sağlam olduğu belirtildi. Dil kemiği ve boyundaki kıkırdak yapıların da sağlam olduğu kaydedildi.

Topay'ın ölümünün ardından yeniden gözaltına alınan Şenol Karataş, "taksirle ölüme neden olma" ve "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.

İddiaya göre Karataş, masaj yaptığı sırada Topay'ın boynundan tutarak çekti. Hastane kayıtlarına göre Topay, işlemden birkaç dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

Yaklaşık 15-20 gündür boyun ağrısı bulunan 40 yaşındaki Berat Topay, kardeşi Sinan Topay ile daha önce de gittikleri Şenol Karataş'ın yanına gitti.

Böylece Berat Topay'ın ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi bulguları dosyaya girerken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin değerlendirme süreci de devam ediyor.

Tanık ifadeleri ve soruşturma dosyasının da Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kuruluna gönderilerek görüş alınmasının uygun olduğu kaydedildi.

Otopsi raporunda Topay'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastanelerde düzenlenen tüm tıbbi belgelerin, laboratuvar sonuçlarının, servis kayıtlarının ve radyolojik görüntülerin incelenmesi gerektiği belirtildi.

Kalp damarlarından birinde yüzde 50-60 oranında daralmaya neden olan kireçlenmiş plak tespit edildi. Kalp kasında oksijensiz kalmayla uyumlu değişiklikler, akciğerde enfeksiyon ve böbrekte akut hasara ilişkin bulgular da raporda yer aldı.

Beyin dokusunda da kanama, bazı damarlarda pıhtılar ve oksijensiz kalmaya bağlı değişiklikler tespit edildi. Beyin sapında ise yaygın kanama alanlarının görüldüğü kaydedildi.

"MASÖRLÜK BELGEM VAR"

Öte yandan tutuklanan Şenol Karataş'ın mahkemedeki ifadesinde Berat Topay'ı 6-7 yıldır tanıdığını ve zaman zaman masaj yaptırmak için yanına geldiğini söylediği öğrenildi.

Karataş, "Berat'ı 6-7 yıldır tanıyorum. Şoförlük yapmaktadır, bu nedenle ara ara yanıma masaj yaptırmaya gelir. Olay günü de Sinan Topay ile birlikte geldiler. Ben Berat'a masaj yapmaya başladım. Bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Koltuğa oturttuk. Ambulansı aradık, hastaneye götürdük. Hastanede bekledim. Daha sonra hastane polisiyle birlikte karakola ifade vermeye gittim. Benim masörlük belgem vardır, bunu da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yoktur, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Karataş'ın daha önceki ifadesinde ise Topay'a yalnızca masaj yaptığını, daha önce hacamat uyguladığını ve talep eden kişilere hacamat yaptığını söylediği belirtildi.

608 SAATLİK MASÖRLÜK EĞİTİMİ ALMIŞ

Soruşturma dosyasındaki belgeye göre Karataş, 16 Mart-2 Temmuz 2015 tarihleri arasında üçüncü seviye Masör ve Masöz Programı'na katıldı.

Eğitimin 304 saati teorik, 304 saati uygulamalı olmak üzere toplam 608 saat sürdüğü belirtildi.

Sınavdan 95 puan alan Karataş'ın belgesinin 23 Aralık 2015'te düzenlendiği öğrenildi.