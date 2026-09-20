Beyoğlu’nda masaj sonrası hayatını kaybeden Berat Topay’ın otopsi raporu ortaya çıktı
Beyoğlu’nda boynuna uygulanan masaj işlemi sonrası fenalaşan 40 yaşındaki Berat Topay, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti. Topay’ın otopsi raporunda omurilik ve beyin dokusunda kanama ile göğüs kemiği ve sağ 4’üncü kaburgada kırık tespit edildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde masaj işlemi sonrası fenalaşan Berat Topay'ın ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Topay'ın 21 Mayıs'ta başlayan tedavi sürecinin ardından 3 Haziran'da hayatını kaybetmesi üzerine yapılan otopsi raporuna ulaşıldı.
BOYNUNDAN UYGULAMA YAPILDI, KISA SÜRE SONRA FENALAŞTI
Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi.
Yaklaşık 15-20 gündür boyun ağrısı bulunan 40 yaşındaki Berat Topay, kardeşi Sinan Topay ile daha önce de gittikleri Şenol Karataş'ın yanına gitti.
İddiaya göre Karataş, masaj yaptığı sırada Topay'ın boynundan tutarak çekti. Hastane kayıtlarına göre Topay, işlemden birkaç dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi.
Topay'ın rengi soldu ve konuşması peltekleşti. Yaklaşık 10 dakika içinde bilincini kaybeden Topay'ın duran kalbi, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yaklaşık 6 dakikalık müdahalenin ardından yeniden çalıştırıldı.
Topay, daha sonra yoğun bakımda tedaviye alındı.
ÖNCE ADLİ KONTROL, ARDINDAN TUTUKLAMA
Olayın ardından gözaltına alınan Şenol Karataş, 22 Mayıs'ta tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, Karataş hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verdi.
Aynı gün Topay'a yapılan MR incelemesinde beynin bazı bölgelerinde kanlanmanın bozulmasına bağlı yeni hasarlar tespit edildi.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Berat Topay, 3 Haziran Çarşamba günü hayatını kaybetti. Topay'a aynı gün saat 10.10'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde otopsi yapıldı.
Topay'ın ölümünün ardından yeniden gözaltına alınan Şenol Karataş, "taksirle ölüme neden olma" ve "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.
OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Berat Topay'a yapılan otopsinin ardından hazırlanan 24 Temmuz tarihli Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporu da dosyaya girdi.
Raporda Topay'ın boyun omurlarının sağlam olduğu belirtildi. Dil kemiği ve boyundaki kıkırdak yapıların da sağlam olduğu kaydedildi.
Boyundan beyne kan taşıyan ana damarların sağlam olduğu, hastanede yapılan tetkiklerde damarlarda yırtılma, ayrışma veya tıkanıklık tespit edilmediği belirtildi.
Raporda ayrıca Topay'ın ilk hastane muayenesinde sol şah damarı bölgesinden omzuna doğru uzanan yaygın morluk bulunduğu ve kayıtlara "kupa çekme izleri" notunun düşüldüğü bilgisine yer verildi.
BEYİN VE OMURİLİKTE KANAMA TESPİT EDİLDİ
Otopsi kapsamında yapılan incelemelerde omurilik dokusunda kanama alanları tespit edildi.
Kanama bölgelerinin çevresinde sinir liflerinde hasar ve dokuların oksijensiz kalmasına bağlı değişiklikler bulunduğu belirtildi.
Beyin dokusunda da kanama, bazı damarlarda pıhtılar ve oksijensiz kalmaya bağlı değişiklikler tespit edildi. Beyin sapında ise yaygın kanama alanlarının görüldüğü kaydedildi.
Raporda ayrıca göğüs kemiği ile sağ 4'üncü kaburgada kırık bulunduğu belirtildi.
Kalp damarlarından birinde yüzde 50-60 oranında daralmaya neden olan kireçlenmiş plak tespit edildi. Kalp kasında oksijensiz kalmayla uyumlu değişiklikler, akciğerde enfeksiyon ve böbrekte akut hasara ilişkin bulgular da raporda yer aldı.
KANINDA UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE BULUNMADI
Yapılan toksikolojik incelemede kanda düşük miktarda alkol tespit edildi ancak metanole rastlanmadı.
Topay'ın kanında uyuşturucu veya uyarıcı madde saptanmadığı, tedavi sürecinde kullanılan bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu belirtildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN YENİ İNCELEME
Otopsi raporunda Topay'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastanelerde düzenlenen tüm tıbbi belgelerin, laboratuvar sonuçlarının, servis kayıtlarının ve radyolojik görüntülerin incelenmesi gerektiği belirtildi.
Tanık ifadeleri ve soruşturma dosyasının da Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kuruluna gönderilerek görüş alınmasının uygun olduğu kaydedildi.
Böylece Berat Topay'ın ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi bulguları dosyaya girerken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin değerlendirme süreci de devam ediyor.
"MASÖRLÜK BELGEM VAR"
Öte yandan tutuklanan Şenol Karataş'ın mahkemedeki ifadesinde Berat Topay'ı 6-7 yıldır tanıdığını ve zaman zaman masaj yaptırmak için yanına geldiğini söylediği öğrenildi.
Karataş, "Berat'ı 6-7 yıldır tanıyorum. Şoförlük yapmaktadır, bu nedenle ara ara yanıma masaj yaptırmaya gelir. Olay günü de Sinan Topay ile birlikte geldiler. Ben Berat'a masaj yapmaya başladım. Bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Koltuğa oturttuk. Ambulansı aradık, hastaneye götürdük. Hastanede bekledim. Daha sonra hastane polisiyle birlikte karakola ifade vermeye gittim. Benim masörlük belgem vardır, bunu da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yoktur, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Karataş'ın daha önceki ifadesinde ise Topay'a yalnızca masaj yaptığını, daha önce hacamat uyguladığını ve talep eden kişilere hacamat yaptığını söylediği belirtildi.
608 SAATLİK MASÖRLÜK EĞİTİMİ ALMIŞ
Soruşturma dosyasındaki belgeye göre Karataş, 16 Mart-2 Temmuz 2015 tarihleri arasında üçüncü seviye Masör ve Masöz Programı'na katıldı.
Eğitimin 304 saati teorik, 304 saati uygulamalı olmak üzere toplam 608 saat sürdüğü belirtildi.
Sınavdan 95 puan alan Karataş'ın belgesinin 23 Aralık 2015'te düzenlendiği öğrenildi.